Взрыв на территории почтового терминала в Оболонском районе Киева произошел утром при осмотре одной из посылок. Известно об одном погибшем человеке и нескольких травмированных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

(Обновлено в 9:10 информацией от Киевской городской прокуратуры о квалификации этого взрыва как террористического акта).

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Взрыв на почтовом терминале Киева: детали

Отмечается, что полиция устанавливает обстоятельства взрыва на почтовом терминале Киева в Оболонском районе города.

Известно, что чрезвычайное происшествие произошло на территории сортировочного центра почтового оператора.

– По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год – получили ранения, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на месте работают следственно-оперативная группа, спасатели ГСЧС и медики.

Позже пресс-служба Киевской городской прокуратуры уточнила, что взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева квалифицирован как террористический акт.

– Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 258 УК Украины – террористический акт, приведший к гибели человека, – говорится в сообщении.

Напомним, 3 июня в Днепре раздался взрыв из-за того, что враг атаковал дронами терминал Новой почты.

Сотрудники компании не пострадали, стоимость утраченных грузов клиентам обещают компенсировать.

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