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Марія Степанюк |

Папа Римский запустил процесс самой амбициозной церковной реформы за 60 лет

папа римський франциск

Папа Римский Франциск начал двухлетний процесс консультирования каждого католического прихода во всем мире относительно будущего направления деятельности церкви.

Некоторые католики надеются, что это способствует изменениям в таких вопросах, как рукоположение женщин, женитьба священников и однополые отношения.

Другие опасаются, что это подорвет принципы церкви. По их мнению, сосредоточение на реформах может отвлечь внимание от проблем, стоящих перед церковью, таких как коррупция и уменьшение количества прихожан.

Папа Франциск призвал католиков “не оставаться забаррикадированными в предубеждениях”, а “слушать друг друга”, когда он начал мессу в базилике Святого Петра.

— Готовы ли мы к приключениям в этом путешествии? Или мы боимся неизвестного, предпочитая искать убежища в привычных оправданиях: Это бесполезно или мы всегда так делали? — спросил он.

Процесс консультаций под названием Для синодальной церкви: причастие, участие и миссия будет происходить в три этапа:

  • На этапе слушаний люди в приходах и епархиях смогут обсудить широкий спектр вопросов. Папа Франциск сказал, что важно услышать тех, кто часто находится на обочине местной церковной жизни, а именно женщин, пастырских работников и членов консультативных органов;
  • Континентальная фаза позволит епископам собраться, чтобы обсудить и оформить свои выводы;
  • Общая фаза предусматривает месячное собрание епископов в Ватикане в октябре 2023 года.

Ожидается, что тогда Папа напишет апостольский призыв, в котором изложит свои взгляды и решения по обсуждаемым вопросам.

Обсуждая свои надежды на Синод, Папа Франциск предостерег, чтобы этот процесс не стал интеллектуальным упражнением, которое не решит реальных проблем, беспокоящих католиков, и “соблазном самодовольства”, когда речь идет о рассмотрении изменений.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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