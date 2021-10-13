В столице Сомали Могадишо террорист-смертник подорвал себя в ресторане. Чрезвычайное происшествие произошло вечером 12 октября.

По данным полиции, от взрыва по меньшей мере пять человек погибли и еще шестеро получили ранения.

Свидетели рассказали, что мощный взрыв прогремел на перекрестке Фага.

– Взрыв был очень сильным. Я видел, как раненых доставляли в больницы, – сказал свидетель Абдирахман Мохамед.

8 октября террорист-смертник взорвал бомбу в шиитской мечети афганского города Кундуз.

Жертвами теракта стали по меньшей мере 50 человек. Всего пострадали около 100 человек.

Сейчас известно, что за нападением может стоять группировка Исламское государство Хорасан.

Из-за терактов 9-10 октября в катарской столице Доха США впервые на официальном уровне встретились с представителями группировки Талибан после захвата ими власти в Афганистане для обсуждения сотрудничества с борьбе с группировкой Исламское государство и другими террористами.

Однако талибы на предложение представителей Соединенных Штатов не согласились.

Источник: Xinhua