Вакцинированный президент Латвии Левитс получил положительный тест на Covid-19

13 октября после возвращения из рабочей поездки в Швецию президент Латвии Эгилс Левитс сделал экспресс-тест на Covid-19. Результат оказался положительным.

Поэтому сегодня, 14 октября, он планирует сделать еще и ПЦР-тест. А пока ему пришлось отменить встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, который приедет в Латвию. Его примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Эгилс Левитс еще весной прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca вместе с другими государственными лидерами. Вторую прививку президенту Латвии сделали 30 апреля.

В Латвии с 8 октября объявили чрезвычайное положение сроком на три месяца. Власти страны надеются за это время вакцинировать граждан из групп риска на 90%, а в целом охватить вакцинацией 75% населения.

А пока те, кто не переболел и не привиты от коронавируса, смогут посещать только магазины с товарами первой необходимости, им запрещено ходить в супермаркеты.

Источник: Delfi

Фото: Egils Levits