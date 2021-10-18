Афины и часть южной Греции затопило после обильных ливней. В столице залило десятки улиц. Чрезвычайники получили почти 1,5 тыс. вызовов — люди просили эвакуировать их в безопасное место, помочь откачать воду или расчистить заблокированные деревьями и мусором пути.

На острове Эвиа, который также пострадал от непогоды, ищут пропавшего мужчину. Ливни и ветер пока не утихают. По прогнозам синоптиков, погода улучшится лишь в конце недели.

Много работы у чрезвычайников на итальянском острове Сицилия — там затопило город Палермо. А на канарском острове Ла-Пальма, где извергается вулкан Кумбре-Вьеха, снова эвакуация. Из-за землетрясений в районе извержения еще 300 человек должны были спешно покинуть свои дома. В целом зафиксировали более 20 подземных толчков, самый мощный имел силу почти 5 баллов — до сих пор такого не было.

Число эвакуированных из разных поселков вокруг вулкана возросло до 7 тыс. Лава за почти месяц покрыла 700 га территории и уничтожила 1 580 домов.

Вулканологи отмечают, что вулкан начал извергать породы возрастом 2 млн лет, которые лежали на дне задолго до образования острова. Ученые уже отобрали образцы для изучения. Их деятельность поддерживает правительство Испании — министерство науки и инноваций выделили €2,5 млн на различные исследования, связанные с активностью Кумбре-Вьехо.

А вот в Бразилии рекордная засуха, которой здесь не видели почти 100 лет. Уровень воды в крупнейшей в стране дамбе на реке Парана на границе с Парагваем упал втрое. Обычно живописные, зеленые берега — сухие и потрескавшиеся.

Гидроэлектростанции не производят достаточного количества энергии — сейчас ее меньше на четверть. Это энергетический кризис отразился на двух третях населения Бразилии. Власти предупреждают, что вскоре в десятках городов возможно частичное обесточивание.

— Вряд ли этот кризис пройдет до конца года. Убытки несут не только энергопотребители, но и такие отрасли, как рыболовство, навигация, туризм, — говорит операционный директор дамбы Уго Сарате.

Из-за засухи выросли цены не только на электроэнергию, но и на продукты.