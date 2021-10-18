Перепись населения в оккупированном Крыму: в ЕС и США осудили действия России

В Европейском Союзе осудили организованную Россией перепись населения в незаконно оккупированном Крыму, которая стартовала 15 октября этого года.

Так называемая всероссийская перепись населения продлится до 14 ноября 2021 года, а в некоторых регионах – до середины декабря.

В Евросоюзе отметили, что проведение переписи на территории захваченного украинского полуострова Крым является попыткой узаконить его аннексию.

Кроме того, в ЕС осудили организацию Россией с 1 октября очередной призывной кампании в Крыму.

– Эти действия являются попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, — подчеркивается в заявлении.

В связи с этим в ЕС призвали Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на полуострове, а также отметили, что продолжат политику непризнания аннексии.

– Европейский Союз продолжит работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было засвидетельствовано во время первого саммита Крымской платформы 23 августа, — говорится в заявлении.

Осудили так называемую перепись населения на полуострове Крым и в США.

– Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс в Twitter.

А в Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что так называемый референдум, проведенный в Крыму российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, который должен был стать основанием для аннексии полуострова, не имеет юридической силы. Следовательно, нет оснований для переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи.

– Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства. Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом в отношении нашего государства, и мы оставляем за собой право применения реторсий (ограничительных мер, принимаемых в ответ на недружественные действия другого государства, — Ред.), — говорится в заявлении украинского МИД.

В конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма, которая должна стать комплексной дорожной карты по возвращению полуострова Украине.

23 августа в Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором приняли участие представители 46 государств и международных организаций. Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели – возвращения Крыма Украине.

Источник: European External Action Service, МИД Украины, Twitter Неда Прайса