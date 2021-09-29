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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Стратегия деоккупации Крыма: правительство утвердило дорожную карту

кримська платформа

Кабинет министров на заседании 29 сентября утвердил Стратегию деоккупации Крыму.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, этот документ станет комплексной дорожной картой по возврату Крыма Украине.

— Крымская платформа — это не разовое мероприятие. Мы принимает комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня, — отметил премьер-министр.

Крымская платформа — это международный формат для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма к мировую повестку дня.

Учредительный саммит состоялся 23 августа 2021 года, в нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. Представители ООН пока не подписали итоговую декларацию.

Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели — возвращения Крыма Украине.

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Фото: Офис президента

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