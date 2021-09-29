Стратегия деоккупации Крыма: правительство утвердило дорожную карту

Кабинет министров на заседании 29 сентября утвердил Стратегию деоккупации Крыму.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, этот документ станет комплексной дорожной картой по возврату Крыма Украине.

— Крымская платформа — это не разовое мероприятие. Мы принимает комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня, — отметил премьер-министр.

Крымская платформа — это международный формат для возвращения вопроса временно оккупированного Крыма к мировую повестку дня.

Учредительный саммит состоялся 23 августа 2021 года, в нем приняли участие представители 46 государств и международных организаций. Представители ООН пока не подписали итоговую декларацию.

Деятельность Крымской платформы будет продолжаться до достижения ключевой цели — возвращения Крыма Украине.