В Варшаве состоялся масштабный митинг против выдворения нелегалов

В Варшаве в воскресенье, 17 октября, состоялся митинг против выдворения нелегальных мигрантов во время пересечения польско-белорусской границы.

Тысячи протестующих прошлись по центру польской столицы с плакатами и лозунгами: Прекратите пытки на границе и Никто не является нелегальным.

Меньшие по численности протесты прошли и в других польских городах.

Польские власти объявили на белорусско-польской границе режим чрезвычайного положения, а из-за этого к мигрантам не могут добраться правозащитники. Это также было отмечено протестующими во время митинга.

Некоторые участники мероприятия сделали транспаранты из термоодеял, подчеркивая, что выдворение людей может стать причиной их смерти от холода. Некоторые демонстранты напомнили, что именно холод стал причиной смерти нескольких мигрантов на границе.

С лета, когда возросло количество нелегалов, на восточной границе Евросоюза умерли семь человек.

Стена на границе за $404 млн и выдворение мигрантов

В октябре парламент Польши утвердил выделить $404 млн для строительства стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов.

Польским пограничникам также разрешили немедленно выгонять иностранцев при попытке незаконного пересечения границы.

Правительства стран-членов ЕС, граничащих с Беларусью, а именно Польша, Литва и Латвия, заявили, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко способствует потокам мигрантов с Ближнего Востока. Для нынешнего белорусского режима — это своеобразный инструмент давления на Европу.