Гражданин Украины пытался незаконно перевезти граждан Ирака в Польшу. Его задержали польские пограничники на границе с Беларусью. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Гражданин Украины хотел перевезти нелегалов в грузовом автомобиле.

— Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака, — говорится в сообщении.

Dziś tj.17.10 funkcjonariusze z Placówki SG w Mielniku zatrzymali w ok.m. Radziwiłłów obywatela Ukrainy, który samochodem dostawczym należącym do popularnej firmy kurierskiej przewoził 27 nielegalnych imigrantów z Iraku. #zgranicy #PodlaskiOSG pic.twitter.com/3ERw2NJ7nq — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 17, 2021

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной из-за наплыва мигрантов. В Польше обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в методах давления таким образом на Евросоюз.

В октябре польское правительство утвердило выделение средств для сооружения стены за $404 млн вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов.

С января по сентябрь 2021 года пограничная служба Польши предотвратила 9 287 попыткам пересечения границы из Беларуси в Польшу, и из них 8 тыс. были зафиксированы только за два последних месяца.