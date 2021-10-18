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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

В Польше задержали украинца, который пытался перевезти 27 нелегалов из Ирака

На кордоні затримали мігрантів

Гражданин Украины пытался незаконно перевезти граждан Ирака в Польшу. Его задержали польские пограничники на границе с Беларусью. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Инцидент произошел 17 октября в районе населенного пункта Радзивиллов. Гражданин Украины хотел перевезти нелегалов в грузовом автомобиле.

— Гражданин Украины на грузовом автомобиле, принадлежащем популярной курьерской компании, перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака, — говорится в сообщении.

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной из-за наплыва мигрантов. В Польше обвиняют режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в методах давления таким образом на Евросоюз.

В октябре польское правительство утвердило выделение средств для сооружения стены за $404 млн вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов.

С января по сентябрь 2021 года пограничная служба Польши предотвратила 9 287 попыткам пересечения границы из Беларуси в Польшу, и из них 8 тыс. были зафиксированы только за два последних месяца.

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