Президент Чехии Милош Земан не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщил спикер Сената Милош Вистрчил, ссылаясь на выводы врачей пражского госпиталя военного госпиталя, где Земан уже больше недели находится в реанимации.

— Долгосрочный прогноз о состоянии здоровья Земана “крайне неопределенный”, а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели — “маловероятна”, — отметил глава чешского Сената.

По его словам, парламентарии должны обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.

Земана доставили в пражский военный госпиталь 10 октября, на следующий день после выборов в нижнюю палату парламента. Врачи отказались раскрыть диагноз 77-летнего главы Чехии.

Чешские СМИ пишут, что госпитализация президента может быть связана с обостренными проблемами с почками. Политик страдает от сахарного диабета и пользуется инвалидной коляской.

В Чехии обязанности президента носят в основном церемониальную форму. Но госпитализация Земана пришлась на важный политический момент — отсутствие президента блокирует формирование нового правительства.

Правительству необходимо решили, передавать ли его обязанности на другого представителя, как это предусматривает конституция. Президента также могут временно освободить от своих церемониальных обязанностей большинством голосов в обеих палатах парламента.

9 октября в Чехии завершились двухдневные выборы в Палату депутатов парламента. По результатам подсчета голосов победителем стал оппозиционный альянс Вместе, а движение АНО, которое возглавляет действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отстал от него на небольшое количество голосов.

Чешская конституция предусматривает, что президент страны должен предложить правительству свою кандидатуру на должность главы правления.