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Анастасія Рогожінська |

В американском Техасе разбился самолет. На борту был 21 человек

В американском Техасе разбился самолет. На борту был 21 человек

Во вторник, 19 октября, в США произошла авиакатастрофа — в штате Техас разбился пассажирский самолет.

Как пишут американские СМИ, на борту воздушного судна находился 21 человек.

Самолет упал в округе Уоллер. После падения он загорелся.

К счастью, всем пассажирам удалось выбраться из самолета. Однако один человек получил ранения.

На месте авиакатастрофы работают пожарные и медики. Возгорание самолета пытаются ликвидировать.

Причину авиакатастрофы в Техасе пока неизвестно.

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