Во вторник, 19 октября, в США произошла авиакатастрофа — в штате Техас разбился пассажирский самолет.

Как пишут американские СМИ, на борту воздушного судна находился 21 человек.

#AHORA????

???????? Alrededor de una veintena de personas sobreviven a un accidente aéreo cerca de un aeropuerto en #WallerCounty, en el estado de #Texas. Al menos un herido, informan fuentes a FOX 26. pic.twitter.com/eDYh5jGFMD — @geovannipma???????? (@Geovannniameth) October 19, 2021

Самолет упал в округе Уоллер. После падения он загорелся.

К счастью, всем пассажирам удалось выбраться из самолета. Однако один человек получил ранения.

На месте авиакатастрофы работают пожарные и медики. Возгорание самолета пытаются ликвидировать.

Причину авиакатастрофы в Техасе пока неизвестно.