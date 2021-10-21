Местные жители Индии и Непала уже около недели страдают от наводнений, спровоцированных затяжными дождями в нескольких городах.

По последним данным, погибли более 100 человек. Около 50 смертей (пятеро человек — члены одной семьи) зафиксировали в Индии и столько же в Непале.

Спасатели эвакуировали более тысячи человек из разных городов. Еще десятки людей пропали без вести в обеих странах.

Более 1,6 тыс. домов разрушены или повреждены. Некоторые из них затопило водой или раздавило камнями, возникших в результате оползней.

What is worrisome is climate change is a reality of life, and the excessive, erratic downpour is becoming a routine phenomenon in Uttarakhand, writes @GirishRanjanTi1 #UttarakhandRain #uttarakhandrains #UttarakhandFloods https://t.co/RWgOeZWaFM — Firstpost (@firstpost) October 21, 2021

В Индии закрыли школы, в штате Уттаракханде приостановили проведение религиозной и туристической деятельности.

Одна из самых полноводных и длинных рек в Индии Ганг вышла из берегов в городе Ришикеш. На этой недели в индийском Уттаракханде выпало более 328 мм осадков, что превышает октябрьские показатели в 10 раз.

Uttarakhand rains: Mindless construction, climate change fuel disasters, say expertshttps://t.co/0xeZfZWbCKhttps://t.co/VIj1OnwWCj — NCMOULY (@NCMOULY4) October 21, 2021

Индийский метеорологический департамент заявил, что осадки в настоящее время уменьшаются, поэтому скоро ситуация может улучшиться.

Правительство Непала пообещало выделить $1,7 тыс. семьям каждой жертвы наводнения. Главный министр индийского Уттаракханда Пушкар Сингх Дами объявил о выплате компенсации в размере $5,3 тыс. семьям погибших и еще более $2,5 тыс. тем, чьи дома были разрушены.

Источник: BBC