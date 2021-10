Местные жители Индии и Непала уже около недели страдают от наводнений, спровоцированных затяжными дождями в нескольких городах.

По последним данным, погибли более 100 человек. Около 50 смертей (пятеро человек — члены одной семьи) зафиксировали в Индии и столько же в Непале.

Спасатели эвакуировали более тысячи человек из разных городов. Еще десятки людей пропали без вести в обеих странах.

Более 1,6 тыс. домов разрушены или повреждены. Некоторые из них затопило водой или раздавило камнями, возникших в результате оползней.

