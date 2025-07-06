В российском порту Усть-Луге взорван танкер с аммиаком

В российском порту Усть-Луга в Ленинградской области произошло два взрыва на танкере Eco Wizard.

Об этом сообщило министерство транспорта РФ.

Взорвался российский танкер с аммиаком: что известно

По сообщению российского ведомства, взрывы произошли во время загрузки аммиака на терминале порта.

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После детонации танкер лег на левый борт и начал тонуть. Повреждения корпуса вызвали утечку аммиака из танков судна.

Министерство транспорта РФ признало “незначительную утечку из-за инцидента во время загрузки”, хотя масштабы загрязнения могут быть значительно больше.

По официальным данным российских органов, двадцать три члена экипажа эвакуировали с борта танкера, пострадавших среди моряков якобы нет.

Сейчас аварийные службы терминала занимаются ликвидацией последствий происшествия, а дальнейшую погрузку груза остановили.

По сообщению Радио Свобода, это уже пятый подобный случай с танкерами, заходящими в российские порты.

Российская сторона планирует проведение водолазных работ для оценки повреждений корпуса судна.

Что известно о танкере Eco Wizard

Eco Wizard — это современный LPG-танкер построенный для перевозки сжиженного газа длиной около 180 м и шириной около 29 м.

Этот танкер имеет специализированные цистерны с системами глубоких насосов и высокого уровня безопасности.

Его вместимость составляет около 30 000 тонн груза.

Высокий класс энергоэффективности судна позволяет экономно расходовать топливо, что особенно актуально на дальних маршрутах.

Напомним, что для того, чтобы преодолеть теневой флот РФ Германия ввела дополнительную проверку танкеров.

По сообщению немецкого правительства, теневой флот РФ включает нефтяные танкеры, некоторые из которых старые, пользуются опасными методами судоходства и используются для уклонения от санкций.

Фото: VesselFinder

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