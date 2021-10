В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла нового рекордного уровня. В то же время годовые темпы ее роста превысили показатели за последнее десятилетие.

Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации (WMO), которая является специализированным учреждением ООН.

Парниковые газы способны поглощать тепловое излучение поверхности Земли и отражать его обратно, тем самым разогревая атмосферу нашей планеты (так называемый парниковый эффект). К основным парниковым газам относятся водяной пар, углекислый газ, метан, озон, оксид азота.

Так, в 2020 году концентрация диоксида углерода (углекислого газа, CO2) в атмосфере нашей планеты составила 149% от доиндустриального уровня. Концентрация метана (CH4) составляла 262%, а оксида азота (N2O) – 123% от уровней 1750 года, когда деятельность человека начала нарушать природное равновесие на Земле.

