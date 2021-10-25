В 2020 году концентрация парниковых газов в атмосфере Земли достигла нового рекордного уровня. В то же время годовые темпы ее роста превысили показатели за последнее десятилетие.

Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации (WMO), которая является специализированным учреждением ООН.

Парниковые газы способны поглощать тепловое излучение поверхности Земли и отражать его обратно, тем самым разогревая атмосферу нашей планеты (так называемый парниковый эффект). К основным парниковым газам относятся водяной пар, углекислый газ, метан, озон, оксид азота.

– Концентрация в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло, в прошлом году достигла нового рекорда. При этом годовые темпы ее роста превысили средний показатель за 2011-2020 годы, — отметили в WMO.

Так, в 2020 году концентрация диоксида углерода (углекислого газа, CO2) в атмосфере нашей планеты составила 149% от доиндустриального уровня. Концентрация метана (CH4) составляла 262%, а оксида азота (N2O) – 123% от уровней 1750 года, когда деятельность человека начала нарушать природное равновесие на Земле.

Greenhouse gas levels are at new records. Again

Concentration of CO2 in 2020 was 149% of pre-industrial times

Economic slowdown from COVID-19 had no real impact

We are set for a ????️ increase much higher than #ParisAgreement target of 1.5°C-2°C.https://t.co/LQ5sVilzcE#COP26 pic.twitter.com/S0NHxa5jg9 — World Meteorological Organization (@WMO) October 25, 2021

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, подобная тенденция сохраняется и в 2021 году.

– Замедление экономического роста из-за Covid-19 не оказало заметного влияния на уровень парниковых газов в атмосфере и темпы его роста, хотя произошло временное снижение новых выбросов, — уточнили в WMO.

В организации подчеркивают: пока продолжаются выбросы в атмосферу, глобальная температура на нашей планете и дальше будет расти.

Так, в атмосфере остается примерно половина всего объема углекислого газа, выделяемого в результате деятельности человечества. Другую половину поглощают океаны и наземные экосистемы. А поскольку молекулы углекислого газа (CO2) имеют длительную “жизнь”, нынешний уровень температуры на Земле будет сохраняться в течение нескольких десятилетий, даже если выбросы резко сократятся до нуля.

Рост глобальной температуры также спровоцирует увеличение количества экстремальных погодных явлений (речь идет о сильной жаре и осадках, таянии льда, повышении уровня моря и закислении океана). В перспективе это будет иметь существенные социально-экономические последствия.

По данным WMO, с 1990 по 2020 год влияние глобального потепления на климат планеты возросло на 47%. При этом на долю углекислого газа приходится около 80% этого роста.

В связи с этим во Всемирной метеорологической организации предупреждают: повышение концентрации парниковых газов ставит под угрозу целевые температурные показатели Парижского климатического соглашения, принятого в 2015 году. Документ подписали представители более 190 стран мира. В соответствии с соглашением, страны должны сделать все возможное, чтобы сдержать глобальное потепление на планете в пределах 1,5 градуса по Цельсию.

– При нынешних темпах роста концентрации парниковых газов к концу этого века мы увидим повышение температуры, значительно превышающее целевые показатели Парижского соглашения в размере 1,5-2 градусов по Цельсию выше доиндустриальных уровней. Мы значительно отклонились от курса… Это имеет серьезные негативные последствия для нашей повседневной жизни и благополучия, для состояния нашей планеты, будущего наших детей и внуков, — подчеркнул генеральный секретарь WMO Петтери Таалас.

По его словам, углекислый газ остается в атмосфере веками, а в океане – еще дольше.

Таалас отметил, что последний раз похожая концентрация CO2 на Земле была 3-5 млн лет тому назад. Тогда температура воздуха на планете была на 2-3°C выше, а уровень моря – на 10-20 метров выше, чем сейчас.

– Но тогда еще не было 7,8 млрд людей, — добавил Таалас.

Он призвал страны мира пересмотреть промышленные, энергетические и транспортные системы, а также в целом образ жизни, чтобы предотвратить катастрофу на планете.

Всемирный банк прогнозировал, что изменения климата могут заставить 216 млн человек в шести регионах мира мигрировать в пределах своих государств в ближайшие 30 лет.

По данным Всемирной метеорологической организации, пандемия коронавируса не замедлила темпы изменений климата, а выбросы углерода в атмосферу возвращаются к прежнему уровню. Так, глобальные выбросы CO2 от ископаемого топлива в период с января по июль этого года в энергетическом и промышленном секторах уже вернулись к тому же уровню, что и в 2019 году, до пандемии.

Как отмечал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, мир находится на грани катастрофы из-за резкого повышения среднегодовой температуры на Земле.

Источник: Всемирная метеорологическая организация