Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве чеченского полевого командира в Берлине

Во вторник, 26 октября, в суде Берлина (Германия) при рассмотрении дела об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили допросили свидетеля из Украины. Он узнал обвиняемого в убийстве.

Как сообщают местные журналисты из зала суда, показания дал 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр.

Он узнал россиянина, обвиняемого в убийстве Хангошвили. По словам украинца, это его свояк (муж сестры его жены) по имени Вадим Николаевич К.

В ходе судебного заседания свидетель из Украины также предположил, что обвиняемый является сотрудником спецслужб России в звании полковника.

Следует отметить, что в июле украинец уже давал показания в суде Берлина по этому делу. Однако тогда он избегал прямого ответа и заявлял, что не уверен, что на скамье подсудимых находится его родственник (мол, они виделись всего несколько раз и давно).

Позже украинец в интервью местным СМИ признался, что сказал ложь в суде, потому что боялся за собственную безопасность. Александр рассказал журналистам, что действительно узнал родственника, и тот когда-то в разговоре якобы чуть ли не намекал на личное знакомство с российским лидером Владимиром Путиным.

Зелимхан Хангошвили – гражданин Грузии и этнический чеченец – был застрелен в парке Берлина 23 августа 2019 года.

Хангошвили был чеченским полевым командиром во время второй чеченской войны (в 1999–2001 годах). Россия еще с 2002 года разыскивала его по обвинению в терроризме. В Германию Хангошвили с семьей переехал после того, как в 2015 году в Грузии на него совершили очередное покушение.

Зелимхан Хангошвили (на снимке справа). Фото Bellingcat

23 августа 2019 года в Берлине Хангошвили застрелил мужчина на велосипеде. Злоумышленник стрелял из пистолета Glock, после чего попытался скрыться, но был задержан полицией в тот же день.

Вероятным убийцей оказался мужчина с паспортом гражданина России по имени Вадим Соколов. В то же время, по данным журналистов-расследователей, мужчину в действительности зовут Вадим Николаевич Красиков, и он связан со структурами ФСБ РФ.

Именно Красикова узнал сегодня на суде в Берлине свидетель из Украины.

Задержанный при этом отрицает, что его настоящее имя Красиков, и утверждает, что на самом деле его зовут Соколов.

BREAKING: @Bellingcat & its investigative partners have identified the killer of Georgian Zelimkhan Khangoshvili, who earlier this year was shot in Berlin by an assassin arriving on a bicycle, as Vadim Nikolaevich Krasikov, a Russian citizen aged 54. https://t.co/31J0eRHW3A

— Bellingcat (@bellingcat) December 3, 2019