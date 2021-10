Скопировать и вставить: премьера Люксембурга уличили в плагиате

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттеля обвинили в плагиате собственной диссертации, которую он написал, когда был студентом высшего учебного заведения.

Расследование журналистов люксембургского онлайн-журнала Reporter выявило, что только две страницы из 56-страничной диссертации о возможной реформе выборов в Европейский парламент не содержали плагиата.

Xavier Bettel’s master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis “to the best of my knowledge and belief at the time”. pic.twitter.com/zHy4yOEL6W

— Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021