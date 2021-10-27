Скопировать и вставить: премьера Люксембурга уличили в плагиате

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттеля обвинили в плагиате собственной диссертации, которую он написал, когда был студентом высшего учебного заведения.

Расследование журналистов люксембургского онлайн-журнала Reporter выявило, что только две страницы из 56-страничной диссертации о возможной реформе выборов в Европейский парламент не содержали плагиата.

Xavier Bettel’s master thesis from 1999 is probably one of the clearest cases of plagiarism. However the prime minister still insists that he wrote the thesis “to the best of my knowledge and belief at the time”. pic.twitter.com/zHy4yOEL6W — Pol Reuter (@PolReuter) October 27, 2021

Беттель написал эту диссертацию в 1999 году, когда ему было около 20 лет, для получения диплома магистра Diplôme d’études approfondies в Университете Нанси-II в восточной Франции (ныне известный как Университет Лотарингии, — Ред.).

В ходе расследования выяснилось, что страницы без плагиата состояли только из вступления с несколькими абзацами и такого же короткого заключения. В Reporter добавили, что выводы о плагиате подтвердили многие независимые эксперты.

Беттель уже ответил на обвинения в плагиате, заявив, что написал диссертацию “исходя из своих лучших знаний того времени”. Он признал, что это “могло быть – да, возможно, должно быть – сделано иначе”.

Издание Reporter отметило, что Беттель скопировал всего 20 страниц своей диссертации из защищенного авторским правом сайта Европарламента, не ссылаясь на него как на источник.

В нем также говорится, что Беттель скопировал девять страниц для своей диссертации из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастасопулоса, опять же, не ссылаясь на документ как источник.

Тогдашний руководитель исследования Беттеля Этьен Крики сказал журналу, что “возможно, что некоторые отрывки были взяты из интернет-страниц”. Но он сказал, что тогда “контекст” был другим, добавив, что технические инструменты для выявления плагиата в то время не были настолько разработаны.

Источник: Reporter