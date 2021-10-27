Государственный департамент США выдал первый американский паспорт с отметкой Х в графе пол.

— Мы с нетерпением ждем возможности предложить эту опцию всем заявителям на получение паспорта, как только в начале 2022 года мы завершим необходимую систему и обновим форму, — говорится в сообщении Госдепартамента.

В ведомстве добавили, что необходимая информация и обновленная форма будут представлены на официальном веб-сайте: travel.state.gov/gender.

— По случаю выдачи этого паспорта я хочу еще раз подтвердить приверженность Государственного департамента поощрять свободу, достоинство и равенство всех людей, в частности ЛГБТКИ+, — сказал пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Департамент продолжает тесно сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы обеспечить как можно более беспроблемные условия путешествия для всех владельцев паспортов, независимо от их гендерной идентичности.

В июне 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Департамент движется к добавлению гендерного маркера X для небинарных, интерсексуальных и несоответствующих полов лиц, подающих заявление на получение паспорта США или CRBA (Консульская справка о рождении за границей, — Ред.).

Небинарный гендер – это спектр гендерной идентичности, не входящий в двоичную систему женских или мужских идентичностей. Многие небинарные лица идентифицируют себя с гендером, который отличается от назначенного им пола при рождении.

Небинарные лица могут идентифицировать себя как людей, имеющих два или более полов или не иметь никакого пола.

Источник: U.S. Department of State