Климатический саммит ООН: как планируют спасать человечество от экологической катастрофы

31 октября в Глазго стартует климатический саммит ООН. Мировые лидеры слетятся в Шотландию, чтобы продолжить спасение человечества от глобальной экологической катастрофы.

В течение двух недель более 20 тыс. делегатов изо всех стран мира отчитаются, как за пять лет они продвинулись в выполнении Парижских соглашений (документ от 2016 года, цель которого – сделать все возможное, чтобы температура воздуха на Земле не повысилась больше, чем на 2 градуса по Цельсии. Оптимальный показатель — 1,5℃). А также попытаются поладить в вопросе: как мир в дальнейшем должен сокращать выбросы парниковых газов?

Последствия глобального потепления на планете становятся все более ощутимыми. Количество стихийных бедствий растет каждый год, одни регионы планеты страдают от наводнений, другие – от длительной засухи и огня.

Свежие печальные примеры — паводок на западе Германии в районе Арской долины, лесные пожары в средиземноморских странах и американской Калифорнии, наводнения и тайфуны в Азии. Температуры летом и зимой становятся экстремальнее.

Все это свидетельствует о том, что мы стоим на пороге разрушительных и необратимых изменений.

Природа за время пандемии (не)восстановилась

Не добавляет оптимизма и недавний доклад Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Отчет предостерегает: нынешние обязательства стран, известные как национально определенные взносы, позволяют сократить выбросы лишь на 7,5% к 2030 году. Тогда как для удержания температуры на уровне полутора градуса нужно достичь отметки в 55%.

Экономический спад из-за пандемии коронавируса не слишком повлиял на показатели парниковых газов в атмосфере. Произошло лишь временное сокращение новых выбросов. А в 2021 году ожидается сильное возобновление процесса из-за сжигания ископаемого топлива.

— Глобальные выбросы в 2021 году будут лишь немного ниже рекордного уровня 2019 года, – говорится в докладе.

Неудивительно, что специальный представитель президента США по климату Джон Кэри назвал саммит в Глазго последней лучшей надеждой человечества. Впрочем, еще до своего начала конференция грозит быть провальной.

Чья хата с краю

По ее имиджу бьет отказ приехать в Глазго лидеров Китая и России – государств, которые являются одними из крупнейших загрязнителей планеты парниковыми газами.

Китай производит около 28% всех выбросов СО2 в мире, Россия – около 5% и занимает четвертое место после Индии и США. Отсутствие Си Цзиньпина и Владимира Путина может сказаться на готовности других стран брать новые обязательства по сокращению выбросов.

Еще одной показательной историей стала утечка документов, которую зафиксировала следственная группа Greenpeace. Крупнейшие страны-производители угля, нефти, а также мяса и кормов для животных пытались повлиять на специалистов, готовящих для саммита ООН доклад по климату.

В частности, Саудовская Аравия, Австралия, Иран и Япония пытались убрать из текста рекомендации о полном отказе от ископаемого топлива.

А два крупнейших в мире производителя говядины — Бразилия и Аргентина — настаивали на изъятии тезисов о климатических преимуществах растительных диет и сокращении потребления молока и мяса.

Кто заплатит за спасение планеты

Ожесточенная дискуссия будет идти и относительно финансирования. Первыми на себе изменения климата ощущают развивающиеся страны.

Повышение уровня мирового океана ворует территорию островов и прибрежных зон, а увеличение температуры в Африке или Азии скоро может сделать огромные территории непригодными для жизни.

Руководители таких стран считают, что крупные экономики должны заплатить за их проблемы и компенсировать убытки. А также профинансировать меры борьбы с изменениями климата и переход на возобновляемые источники энергии.

В 2020 году лидеры большой двадцатки пообещали выделить $100 млрд для решения этих вопросов.

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Однако богатые страны не готовы давать деньги бедным просто так. Речь идет не о грантах, а скорее о кредитах, которые впоследствии придется вернуть. Кто согласится на подобные условия и как распределят финансирование – вопрос открытый.

Сжигая уголь, мир не спасешь

Серьезный удар по климатическим стремлениям стран наносит энергетический кризис. Цены на ископаемое топливо в мире осенью выросли в несколько раз. Государства столкнулись с дефицитом энергоносителей и конкурируют на рынках за ресурс.

И поскольку более чистого газа всем не хватает, приходится возвращаться к самому грязному варианту – углю. Даже таким развитым странам, как Германия.

ФРГ почти полностью свернула работу своих атомных станций. Так что теперь, как и многие другие, коптит европейское небо угольным дымом. А в Китае или Индии больше половины электроэнергии производится на угольных ТЭС.

Энергетический кризис будет сильно влиять на готовность к новым шагам. Трудно сокращать использование углеводородов, когда твоему населению грозит отсутствие света и тепла зимой.

— Я очень волнуюсь. Потому что что-то может пойти не так. И мы можем не получить соглашений, которые нам крайне нужны. Ситуация неопределенная, все очень сложно, –прокомментировал на этой неделе предстоящий саммит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ничего личного, только бизнес

Скептицизма относительно успешности саммита в Глазго добавляют и логистические проблемы. Он может стать самым дорогим за всю свою историю.

Город на западе Шотландии имеет ограниченное предложение отелей и апартаментов. Это повлекло резкий скачок цен.

В середине октября стоимость аренды однокомнатной квартиры в Глазго составляла около 6 тыс. фунтов. А для размещения сервисного персонала вообще пришлось нанять два эстонских круизных лайнера. Цены на проведение мероприятий в павильонах также выше, чем на предыдущих саммитах.

Из-за этого, а также из-за ковидных ограничений на путешествия, развивающиеся страны и климатические организации вынуждены сокращать присутствие на форуме. Может возникнуть дисбаланс голосов.

А еще организаторам надо протестировать 20 тыс. делегатов на ковид. Это ставит под угрозу бесперебойную работу саммита. Да и нынешние темпы распространения коронавируса в Великобритании могут вызвать вспышку среди невакцинированных участников.

Предвестник климатических катастроф

Символично, что за считанные дни до саммита Глазго залило водой после сильных дождей. Дороги и дома подтопило. И непогода продлится еще несколько дней, прогнозируют метеорологи.

Возможно, эта наглядная демонстрация сил природы станет хорошим напоминанием для участников о том, что изменения климата — проблема реальная, и она касается всего человечества. Ни одна страна не решит ее самостоятельно. И времени для действий остается все меньше.

Но вместо эффективных идей спасения природы, саммит рискует лишь добавить других проблем и в очередной раз продемонстрировать, что человечество беспомощно перед глобальными климатическими вызовами.

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Фото: Skynews, Pinterest, Picsy, Nsctotal