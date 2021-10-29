Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

Об этом после общения с ним в тюрьме №12 города Рустави сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

– Проблемы коммуникации с Михеилом Саакашвили устранены – он согласился на лечение, проведение анализов, тестов и тому подобное, – заявил защитник.

По его словам, экс-президент Грузии подтвердил уважение к врачам, входящих в состав консилиума, и решил продолжить сотрудничество с медиками, в частности с членами консилиума.

Адвокат Дмитрий Садзаглишвили утверждает, что способствовало такому решению Саакашвили то, что ему с подзащитным предоставили возможность пообщаться без записи разговора.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

В тот же день в изоляторе политик объявил голодовку в знак протеста против обвинения.

11 октября врач Михеила Саакашвили сообщил об ухудшении состояния его здоровья. Он рассказал, что сначала бывший президент Грузии пил соки и воду с медом, а потом отказался и от этого.

Во время пребывания в изоляторе стало известно о редкой болезни Саакашвили – наследственном генетическом заболевании крови. Врач заявил, что при такой болезни голодание является опасным.

17 октября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили уже не мог самостоятельно передвигаться.

27 октября Михеила Саакашвили в больнице посетила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Источник: Ехо Кавказа