Премьер Грузии отказывается перевести Саакашвили в клинику

Власти Грузии отказываются перевести заключенного экс-президента страны Михеила Саакашвили из тюрьмы в частную клинику, поскольку опасаются беспорядков у медучреждения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что госпитализация в клинику гражданского сектора, где, по его словам, нет никаких условий безопасности, является частью плана Саакашвили.

– Нам придется расставлять полицию, применять специальные средства и находиться в вечном хаосе и беспорядках, – сказал Гарибашвили в интервью телекомпании Имеди.

Гарибашвили утверждает, что нужно будет мобилизовать несколько тысяч человек для этого.

Комментируя голодовку экс-президента, он также заявил, что у человека есть право на самоубийство, и государство не несет ответственности за это.

– В законе написано, что человек имеет право на самоубийство. Если человек решит убить себя, он может убить себя, однако, конечно, государство ответственности за это не возьмет, — сказал он.

Ранее заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

Об этом после общения с ним в тюрьме №12 города Рустави сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Он утверждает: способствовала такому решению Саакашвили возможность пообщаться без записи разговора.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся впервые с 2013 года.

Источник: imedi.ge