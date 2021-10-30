Саммит G20: лидеры США, Британии, Германии и Франции осудили действия Ирана

Во время саммита G20 в Риме лидера США, Германии, Франции и Великобритании осудили действия Ирана по его ядерной программе.

Президент Америки Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что ведущие мировые государства не допустят, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Согласно заявлению лидеров G20, с июня 2021 года Иран ускорил темпы провокационных действий в своей ядерной программе.

Речь идет о производстве высокообогащенного и обогащенного металлического урана. По их мнению, действия Ирана ставят под угрозу возможность возврата к ядерной сделке.

Остальные ее участники поддержали решение президента США Джо Байдена о возращении Америки к участию в соглашении с условием, что Иран будет придерживаться требованиям совместного договора.

Санкции ЕС против Ирана

В апреле 2021 года Совет Европейского Союза ввел санкции против Ирана. Ограничения будут действовать до 13 апреля 2022 года.

В частности, санкции коснулись некоторых людей, которым запретили путешествовать на территорию ЕС, а их активы заморозили.