Второй тур выборов в органы местного самоуправления состоялся и прошел в свободной и прозрачной обстановке, заявил 31 октября на брифинге глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили.

Он напомнил ранее обнародованные ЦИК данные, согласно которым в 19 из 20 муниципалитетах победили кандидаты правящей партии Грузинская мечта, а в одном — кандидат оппозиционной партии Единое национальное движение.

– Процесс был конкурентным, но имелись и недостатки. В частности, на нескольких избирательных участках прервали избирательный процесс в связи с конкретными инцидентами, но на результаты голосования эти случаи не повлияли, — сказал Каландаришвили.

По данным ЦИК, в Тбилиси во втором туре выборов мэра после подсчета 96,2% бюллетеней побеждает кандидат от правящей партии Грузинская мечта Каха Каладзе, набравший 55,5% голосов.

В 2011-м Каладзе ушел из спорта и вступил в ряды тогда оппозиционного движения Грузинская мечта. В октябре 2012, после победы Грузинской мечты на парламентских выборах, стал вице-премьером и министром энергетики Грузии.

Тем временем глава ЦИК Грузии сообщил, что поступившие жалобы по процессу голосования будут рассмотрены в ЦИК за четыре дня, и еще в течение двух дней жалобы будут рассматриваться в судах.

В Грузии выбирали мэров пяти самоуправляющихся городов, включая Тбилиси, а также главы 15 муниципальных собраний.

Кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

В едином Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение Гиоргий Харчилава.

Источник: Анадолу