В понедельник, 18 мая, отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, День борьбы за права крымскотатарского народа, День резервиста Украины и Международный день музеев.

Православная церковь сегодня чтит память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 18 мая 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц — Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Юлии.

Все они жили во второй половине III века в городе Анкире, Галатийской области, и умерли за веру во Христа в начале IV века.

Какой сегодня, 18 мая 2026 года, день в Украине

В Украине 18 мая чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа. Памятную дату учредили 12 ноября 2015 года постановлением Верховной Рады. Тем же постановлением Рада признала депортацию крымскотатарского народа 1944 года актом геноцида.

На эту же дату приходится День борьбы за права крымскотатарского народа. Эта дата посвящена памяти о депортации крымских татар из Крыма в 1944 году и борьбе крымцев за право жить на своей исторической родине.

Памятный день был учрежден в 2014 году. Именно 18 мая 1944 года советская власть начала массовое выселение крымских татар из Крыма, обвинив народ в якобы сотрудничестве с нацистами без каких-либо доказательств.

За несколько дней с полуострова депортировали около 200 тысяч человек. Многие крымские татары погибли в пути или уже в ссылке из-за голода, болезней и тяжелых условий жизни. После оккупации Крыма Россией в 2014 году крымские татары вновь подверглись преследованиям из-за своей проукраинской позиции.

Также 18 мая в Украине — День резервиста. Праздник был установлен, учитывая важную роль резервистов в деле защиты Отечества, его независимости и территориальной целостности.

Кто празднует день ангела 18 мая 2026 года

Именины 18 мая отмечают обладатели таких имен: Андрей, Давид, Денис, Павел, Петр, Клавдия, Александра, Кристина и Юлия.

Что нельзя делать 18 мая 2026 года

18 мая запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, отказывать в помощи, оскорблять и обижаться. В воскресенье не рекомендуется заниматься рукоделием, работать дома и на огороде.

Согласно народным приметам, сегодня нельзя начинать новые дела, менять работу — все не заладится.

Что можно делать сегодня

В народе 18 мая называли Феодот Овсяник. В этот день принято готовить овсяную вашу или печь овсяное печенье. Святому Феодоту молятся о щедром урожае.

В этот день наши предки наблюдали за дубом: если листья у дерева уже успели распуститься — будет хороший урожай овса. По поверьям, если сегодня влюбленные, взявшись за руки, трижды обойдут дуб, то проживут вместе долго и счастливо.

Народные приметы на 18 мая 2026 года

Идет дождь — к хорошему урожаю.

Не слышно пения птиц — к похолоданию.

Луна в облаках — ждите дождя.

С дуба опадают листья — год будет неурожайным.

Громко вороны каркают — к дождю.

