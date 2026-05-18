В ночь на 18 мая российские войска атаковали Днепр ракетами. В городе произошли пожары, повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепр 18 мая: что известно

По словам Александра Ганжи, из-за ракетной атаки на Днепр произошел пожар на крыше многоэтажки. Спасатели ликвидировали возгорание на крыше 24-этажного дома.

Сейчас смотрят

Позже стало известно о нескольких пожарах в разных районах Днепра.

В одном из домов были заблокированы люди. На местах работали экстренные службы.

Кроме того, в Днепровском районе российские войска попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там возник пожар.



Позже Александр Ганжа сообщил, что количество пострадавших в результате атаки на Днепр возросло до 18 человек.

Среди раненых — 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

В больницах находятся восемь человек — четверо женщин и четверо мужчин. По оценкам медиков, все они в состоянии средней тяжести.

Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Окончательные последствия атаки на Днепр пока устанавливаются.

Другие атаки на Днепропетровскую область

Кроме Днепра, российские войска атаковали еще несколько районов Днепропетровской области ракетами, беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Днепровском районе возник пожар. Там повреждены частные дома и автомобили. Ранения получили две женщины. 76-летнюю пострадавшую госпитализировали.

В Самаровском районе из-за вражеских ударов горели жилой дом, административное здание и автомобиль. Также повреждена агрофирма.

В Кривом Роге повреждены предприятие и объекты инфраструктуры. Ранения получили мужчины в возрасте 36 и 40 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Каменском районе повреждены жилые дома и автомобили. Пострадала 74-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе повреждены дома. Раненый 65-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под ударами оказались Червоногригорьевская, Мировская, Покровская и Марганецкая общины. В результате атак повреждена автозаправочная станция. Пострадали женщины в возрасте 32 и 46 лет, они будут лечиться амбулаторно.

Всего в результате ударов по области за минувшие сутки пострадали 26 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 545-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.