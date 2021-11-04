Более 40 стран согласились постепенно отказаться от использования угля на саммите ООН по климату COP26 в шотландском Глазго.

Крупные страны-потребители угля, включая Канаду, Польшу, Украину и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии. Отмечается, что страны с мощной экономикой сделают это в 2030-х годах, а страны с меньшей – в 2040-х.

В то же время некоторые страны, наиболее зависимые от угольной промышленности, такие как Австралия, Китай, Индия и США, не подписали соглашение.

Цель сделки – “оставить уголь в истории”. Она была ключевой для Великобритании как хозяина саммита Cop26, цель которого — поставить мир на путь ограничения глобального отопления до 1,5°C выше доиндустриального уровня.

Правительство Великобритании отмечает, что подписавшие соглашение страны быстро увеличат масштабы внедрения экологически чистой энергетики.

— Сегодняшний день знаменует собой важный момент в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии, — сказал бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

По данным Международного энергетического агентства, использование угля является одной из самых больших причин выбросов парниковых газов, а использование загрязняющего окружающей среды топлива возобновилось после временного снижения выбросов, вызванного прошлогодними карантинами.

Соглашение, заключенное при посредничестве Великобритании в Глазго, включает в себя обязательства десятков развивающихся стран, а также развитых стран прекратить использование угля. Более 100 финансовых учреждений и других организаций согласились прекратить финансирование разработки угля.