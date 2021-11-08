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Юлія Захарченко |

Мигранты из Беларуси: Польша объявила о боевой готовности на границе

Мигранты из Беларуси: Польша объявила о боевой готовности на границе

Министерство обороны Польши заявило о боевой готовности на границе с Беларусью из-за чрезмерных провокаций мигрантов на границе с Беларусью.

Об этом сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, на границе сейчас дежурят более 12 тысяч солдат.

– Мы подняли состояние боевой готовности. Вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации мы готовы защищать польскую границу, – заявил Блащак.

Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик подчеркнул, что ситуация с избыточным количеством мигрантов на границе свидетельствует о том, что Беларусь добивается эскалации.

Границы Польши и Белоруссии

По данным польских СМИ, мигранты со стороны Беларуси с каждым разом пытаются все наглее и агрессивнее прорваться в Польшу. Ситуация на границе Польши становится все более напряженной, убежден министр обороны Блащак.

Нелегалы ​​с территории Беларуси бросаются ветками и камнями, в то же время белорусские пограничники наблюдают за ситуацией, однако не вмешиваются в развитие событий.

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Фото: Depositphotos

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