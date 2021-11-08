На грани голода в мире живут более 45 млн человек — ООН

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) предупредила, что количество людей, балансирующих на грани голода в 43 странах, выросло до 45 млн из-за резких всплесков голода во всем мире.

По данным программы, только в прошлом году эта цифра составила 42 млн, а в 2019-м – 27 млн ​​человек.

– Десятки миллионов людей смотрят в пропасть. У нас конфликты, изменение климата и Covid-19 увеличивают количество остро голодающих, а последние данные показывают, что сейчас более 45 млн человек находятся на грани голодной смерти, – сказал исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Бизли также отметил, что сейчас растут цены на горючее, растут цены на продукты питания и дорожают удобрения.

— Все это приводит к новым кризисам, подобным тому, что сейчас разворачивается в Афганистане, а также к давним чрезвычайным ситуациям, таким как Йемен и Сирия, — добавил он.

По оценкам WFP, расходы по предотвращению голода во всем мире сейчас составляют 7 миллиардов долларов США, тогда как в начале года они оценивали примерно $6,6 млрд. США.

– Поскольку стоимость гуманитарной помощи растет в геометрической прогрессии, нам нужно больше средств, чтобы охватить семьи по всему миру, которые уже исчерпали свои возможности, чтобы справиться с экстремальным голодом, – добавил глава ВПП.

Ситуация в Афганистане остается крайне сложной после захвата власти представителями радикального движения Талибан. В настоящее время тысячи местных жителей умирают от голода в стране, а бедные афганские семьи вынуждены продавать своих детей.

Источник: UN News