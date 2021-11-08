В Пекине начался четырехдневный закрытый пленум Центрального комитета правящей Коммунистической партии Китая, во время которого лидер этой страны Си Цзиньпин может получить дополнительные рычаги для укрепления своей власти.

Шестой пленум собрал сотни представителей политической элиты Китая. На нем будет принята резолюция, которая, по мнению аналитиков, будет касаться истории Коммунистической партии, определять внутреннюю политику на десятилетия вперед.

По данным журналистов, в понедельник Си Цзиньпин открыл пленум объяснениями по проекту резолюции об основных достижениях и историческом опыте Коммунистической партии за ее 100-летнюю историю.

Резолюция определит, как должна освещаться китайская история и деятельность Си Цзиньпиня. Все политические шаги и действия китайского лидера должны преподноситься как успехи.

Это будет третья подобная резолюция за время существования партии. Первая вышла еще в 1945 году. В этом документе китайский лидер и основатель Коммунистической партии Мао Цзэдун изложил ее основные цели.

Вторая резолюция вышла в 1981 году. В ней политический деятель и на тот момент фактический руководитель Китая Дэн Сяопин осуждал неудачи правления Мао Цзэдуна.

Нынешний пленум закладывает основу для съезда Коммунистической партии в 2022 году, на котором, по прогнозам, Си Цзиньпин попытается остаться на третий срок как лидер партии. Ранее в стране были отменены ограничения на количество сроков пребывания у власти.

По мнению аналитиков, Си Цзиньпин хочет закрепить свое место в истории как самого влиятельного лидера Китая, наряду с Мао Цзэдуном и Дэном Сяопином.

В этом году Си Цзиньпин отчитался, что его партия достигла цели по построению умеренно преуспевающего общества для всех и искоренила крайнюю бедность. Он также пообещал “воссоединение” с Тайванем как неизбежную и важную часть “национального возрождения” Китая.

В то же время критики правления лидера Китая отмечают, что он уничтожил многих политических врагов, санкционировал репрессии против национальных меньшинств, положил начало все более экспансионистской внешней политике.