Си Цзиньпин заявил о победе над бедностью в Китае

Президент Китайской народной республики Си Цзиньпин объявил о полной победе над бедностью в Китае.

Глава государства заявил, что победу в борьбе с бедностью получили благодаря совместным усилиям Коммунистической партии Китая и китайского народа. Теперь нищета в региональном масштабе преодолена.

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С 2013 года страна инвестировала в соответствующие изменения $246 млрд. Поэтому в течение последних восьми лет около 100 млн людей в стране преодолели этот рубеж.

По словам Си Цзиньпина, из категории бедных удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тыс. сел.

В 2018 году численность населения Китая составляла 1,395 млрд. человек.

Правительство страны определяет национальную черту бедности как заработок менее чем $416 в год. В то же время Всемирный банк оценивает эту черту — $700 в год.

Средняя зарплата в Китае составляет около $750. Ежегодно этот показатель возрастает примерно на $50-70.

Также в мае 2020 года в Пекине на Всекитайском собрании народных представителей сообщили, что, несмотря на пандемию Covid-19, в стране удалось завершить построение так называемого общества средней зажиточности.

Китай обогнал США как торгового партнера ЕС

Китай стал крупнейшим торговым партнером Европейского Союза, обогнав Штаты.

Согласно данным Евростата, торговый дефицит ЕС с Китаем вырос с $199 млрд до $219 млрд.

Экспорт Китая в Европу выиграл благодаря высокому спросу на медицинское оборудование и электронику.