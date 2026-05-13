В ближайшие недели могут появиться новые случаи хантавируса после вспышки инфекции на борту круизного лайнера MV Hondius.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

ВОЗ о вспышке хантавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис призвал страны мира готовиться к возможному увеличению случаев хантавируса после вспышки на круизном судне MV Hondius.

По его словам, пока нет признаков масштабного распространения вируса, однако ситуация может измениться из-за длительного инкубационного периода, который составляет от шести до восьми недель.

Это означает, что новые случаи могут появиться в ближайшее время.

Вспышка возникла во время рейса судна из Аргентины в Кабо-Верде. На борту умерли три пассажира — граждане Нидерландов и Германии.

В общей сложности подтверждено девять случаев заражения вирусом Andes, который в редких случаях может передаваться от человека к человеку.

В Париже сообщили, что 65-летняя француженка, заразившаяся на судне, находится в критическом состоянии в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медики отмечают, что у нее тяжелая кардиопульмональная форма заболевания и сопутствующие болезни.

Испания, принявшая судно после отказа Кабо-Верде разрешить ему пришвартоваться, эвакуировала более 120 пассажиров и членов экипажа на Тенерифе. Один из эвакуированных испанцев также получил положительный тест и имеет легкие симптомы.

Глава ВОЗ поблагодарил правительство Испании и премьер-министра Педро Санчеса за солидарность и соболезнования, подчеркнув, что такая реакция должна стать примером для других стран.

После эвакуации пассажиры были распределены по разным странам.

В Великобритании готовятся принять группу людей с отдаленных островов Атлантики, контактировавших с инфицированными, для прохождения самоизоляции.

В то же время во Франции заявили, что пока нет подтверждений мутации вируса, хотя его полное генетическое секвенирование продолжается.

Специалисты отмечают: из-за тесных контактов пассажиров во время путешествия риск новых случаев остается высоким, что и послужило основанием для предупреждения со стороны ВОЗ.

О проблемах со здоровьем стало известно после появления у части людей тяжелых респираторных симптомов.

После вспышки хантавируса на борту круизного судна MV Hondius ряд европейских стран ввели усиленные противоэпидемические меры.

В частности, во Франции для контактных лиц действует обязательный медицинский надзор и карантин продолжительностью до 42 дней, в то время как в Польше потенциально контактных людей принимают под наблюдение и проводят эпидемиологические расследования.

В то же время власти усиливают контроль за возможными цепями передачи инфекции и отслеживают всех, кто мог контактировать с пассажирами после завершения круиза.

