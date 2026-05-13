Прогремели взрывы в Смеле: враг атакует Черкасскую область ударными дронами
Сегодня, 13 мая, в Смеле Черкасской области прогремели взрывы. Враг нанес удар с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил Сергей Ананко, мэр Смелы.
Взрывы в Смеле сегодня, 13 мая: что известно
Первый взрыв в Смеле прогремел около 10:50. По данным Воздушных сил, в небе фиксируются российские ударные дроны.
Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе объявлена повышенная опасность из-за угрозы ударов БПЛА.
По состоянию на 11:50 в Смеле прогремел четвертый взрыв.
— В Смеле работает ПВО. Город подвергается атаке вражеских БПЛА. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала отбоя воздушной тревоги, — написал в соцсетях Сергей Ананко.
Он отметил, что существует угроза повторных ударов с воздуха.
Сегодня ночью в Полтаве было громко. Зафиксировано попадание вражеских дронов в электроподстанцию. Более 6,5 тыс. абонентов остались без света.
13 мая ночью Россия нанесла удары дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области. Зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.
Утром в Днепре раздались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.
Напомним, что 1 апреля в Черкасской области четыре человека погибли в результате взрыва дрона Shahed, который упал в поле между селами Золотоношского района.
