Сегодня, 13 мая, в Смеле Черкасской области прогремели взрывы. Враг нанес удар с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил Сергей Ананко, мэр Смелы.

Взрывы в Смеле сегодня, 13 мая: что известно

Первый взрыв в Смеле прогремел около 10:50. По данным Воздушных сил, в небе фиксируются российские ударные дроны.

Сейчас смотрят

Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в регионе объявлена повышенная опасность из-за угрозы ударов БПЛА.

По состоянию на 11:50 в Смеле прогремел четвертый взрыв.

— В Смеле работает ПВО. Город подвергается атаке вражеских БПЛА. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала отбоя воздушной тревоги, — написал в соцсетях Сергей Ананко.

Он отметил, что существует угроза повторных ударов с воздуха.

Сегодня ночью в Полтаве было громко. Зафиксировано попадание вражеских дронов в электроподстанцию. Более 6,5 тыс. абонентов остались без света.

13 мая ночью Россия нанесла удары дронами по промышленной инфраструктуре Одесской области. Зафиксированы повреждения складских и хозяйственных помещений.

Утром в Днепре раздались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками.

Напомним, что 1 апреля в Черкасской области четыре человека погибли в результате взрыва дрона Shahed, который упал в поле между селами Золотоношского района.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.