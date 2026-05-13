УЕФА наказал Шахтер за первый матч с Кристал Пэлас: детали
- Шахтер оштрафован на €30 тыс. за первый матч Лиги конференций против Кристал Пэлас.
- Санкции связаны с поведением фанатов и использованием пиротехники.
Дисциплинарный орган УЕФА принял решение о применении наказания к Шахтеру за первый матч 1/2 финала Лиги конференций против английского Кристал Пэлас.
Об этом говорится в решении на официальном сайте УЕФА.
УЕФА вновь наказал Шахтер
Наказание касается матча в польском Кракове, где горняки были номинальными хозяевами.
В УЕФА решили оштрафовать Шахтер на €30 тыс. Кроме того, дисциплинарный орган постановил частично закрыть трибуны стадиона клуба (включая закрытие смежных мест, составляющих не менее 10% вместимости стадиона) во время следующего матча в еврокубке, где Шахтер будет хозяином.
Также наказание касается расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков. Речь идет о “неразрешенных скандированиях и неразрешенных флагах/транспарантах”.
При этом действие дисциплинарной нормы о закрытии стадиона приостанавливается на испытательный срок в два года, начиная с даты принятия решения.
Кроме того, горняки получили наказание за использование болельщиками пиротехники. Клуб оштрафовали за это на €4 тыс.
Первый матч Шахтер – Кристал Пэлас состоялся 30 апреля и завершился поражением украинской команды со счетом 1:3.
Напомним, в апреле УЕФА оштрафовал Шахтер по итогам матча 1/4 финала Лиги конференций против голландского АЗ (3:0). Также наказание получил главный тренер Арда Туран.