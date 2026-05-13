В Одессе правоохранители разоблачили должностное лицо одного из центров обеспечения Вооруженных Сил Украины, которого подозревают в вымогательстве взятки за беспрепятственный прием продовольственных наборов для военных.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, майор, возглавлявший продовольственный склад воинской части в Одессе, вымогал 100 тыс. грн у представительницы компании-поставщика суточных полевых наборов продуктов. Речь идет о выполнении государственного контракта на сумму более 50 млн грн, заключенного с Государственным оператором тыла.

Следователи установили, что чиновник отвечал за проверку продукции и оформление сопроводительных документов. После поступления первой партии товара он, по версии следствия, начал умышленно затягивать процедуры приемки, инициировал дополнительные проверки, не предусмотренные условиями договора, а также блокировал подписание необходимых документов.

Впоследствии военный, как утверждают в прокуратуре, выдвинул требование предоставить ему 100 тыс. грн за дальнейшее беспрепятственное выполнение контракта и отсутствие искусственных препятствий при поставке продукции.

8 мая правоохранители задержали майора после получения средств.

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 915 200 грн.

Источник : Офіс генпрокурора

