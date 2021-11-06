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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Экстрадиция Саакашвили из Грузии невозможна: в Минюсте объяснили почему

Саакашвілі

В Украине нет уголовного производства или приговора суда в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, поэтому украинские компетентные органы не могут требовать от Тбилиси его экстрадиции.

– Процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда. Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили, – объяснили в Минюсте.

В ст. 541 Уголовного процессуального кодекса Украины четко сформулировано, что экстрадиция – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.

Подать такое ходатайство может следователь, прокурор или суд, рассматривающий дело или которым вынесен приговор.

В конце октября в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не обсуждали с представителями Украины вопрос выдачи задержанного 1 октября Михеила Саакашвили.

Там объяснили, что в такой ситуации экстрадиция не происходит, а также опровергли информацию о якобы переговорах с Киевом по этому вопросу.

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Фото: Mikheil Saakashvili

Источник: УНН

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