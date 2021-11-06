Экстрадиция Саакашвили из Грузии невозможна: в Минюсте объяснили почему

В Украине нет уголовного производства или приговора суда в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, поэтому украинские компетентные органы не могут требовать от Тбилиси его экстрадиции.
– Процедура экстрадиции лица в Украину может быть инициирована компетентным органом только в случае наличия уголовного производства на территории Украины в отношении лица или приговора суда. Министерством юстиции Украины не рассматривается вопрос экстрадиции М. Саакашвили, – объяснили в Минюсте.
В ст. 541 Уголовного процессуального кодекса Украины четко сформулировано, что экстрадиция – это выдача лица государству, компетентными органами которого это лицо разыскивается для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.
Подать такое ходатайство может следователь, прокурор или суд, рассматривающий дело или которым вынесен приговор.
В конце октября в Министерстве иностранных дел Грузии заявили, что не обсуждали с представителями Украины вопрос выдачи задержанного 1 октября Михеила Саакашвили.
Там объяснили, что в такой ситуации экстрадиция не происходит, а также опровергли информацию о якобы переговорах с Киевом по этому вопросу.
Фото: Mikheil Saakashvili