Сегодня, 10 ноября, Тбилисский городской суд должен рассмотреть дело против третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

В суде запланированы слушания по делу о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и погроме в телекомпании Имеди. Следствие по этому делу длится уже восемь лет.

Накануне адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил, что суд требует присутствия экс-президента в зале суда при рассмотрении дела. Юрист добавил, что привозить самого Саакашвили в здание суда не собираются.

В пенитенциарной службе Грузии сообщили, что не стали перевозить заключенного экс-президента из тюремной больницы из соображений безопасности.

В то же время Басилая отметил, что Специальная пенитенциарная служба и Минюст обязаны выполнить требования суда.

Сторонники Саакашвили ранее сообщали о запланированных протестах у здания суда. Они требуют перевести объявившего голодовку экс-президента из тюремной больницы в Глдани в гражданскую больницу.

Сообщалось, что во время протестов грузинские стражи порядка задержали 46 активистов. Их задержали в административном порядке за неповиновение законным требованиям полиции, оскорбление сотрудника полиции и мелкое хулиганство.

Михеил Саакашвили был задержан 1 октября в Грузии после того, как он незаконно пересек границу.

После задержания Саакашвили объявил голодовку в знак протеста, а его врач сообщил об ухудшении состояния здоровья политика и рассказал о талассемии, во время которой вообще нельзя голодать.

8 ноября его перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Глдане.

Местные правоохранительные органы обвиняют экс-президента в злоупотреблении служебными полномочиями, за что ранее его заочно осудили. В целом в Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел.