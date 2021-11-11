Ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon Endurance-3.

Трое астронавтов NASA и один представитель Европейского космического агентства отправились к МКС из Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).

Crew Dragon Endurance автономно пристанет к переднему порту модуля Harmony станции.

Произойдет это ориентировочно 12 ноября в 02.10 по киевскому времени.

Научная миссия продлится шесть месяцев.

Астронавты отправились на МКС всего через два дня после возвращения оттуда экипажа Crew-2.

Последний успешно спустился у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида, 9 ноября.

На Международной космической станции экипаж Crew-2 находился с 24 апреля.

Тогда астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на подержанной ракете.

Там экипаж встретился с первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию в ноябре 2020 года.

Джерело: NASA

Фото: NASA