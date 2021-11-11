Ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на орбиту корабль Crew Dragon Endurance-3.
#Crew3… 2… 1… and liftoff!
Three @NASA_Astronauts and one @ESA astronaut are on their way to the @Space_Station aboard the @SpaceX Crew Dragon Endurance: pic.twitter.com/dxobsFb4Pa
— NASA (@NASA) November 11, 2021
Трое астронавтов NASA и один представитель Европейского космического агентства отправились к МКС из Космического центра имени Кеннеди во Флориде (США).
Crew Dragon Endurance автономно пристанет к переднему порту модуля Harmony станции.
Произойдет это ориентировочно 12 ноября в 02.10 по киевскому времени.
Научная миссия продлится шесть месяцев.
Crew-3 on orbit pic.twitter.com/VFP1fXwlfZ
— SpaceX (@SpaceX) November 11, 2021
Астронавты отправились на МКС всего через два дня после возвращения оттуда экипажа Crew-2.
Последний успешно спустился у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида, 9 ноября.
На Международной космической станции экипаж Crew-2 находился с 24 апреля.
Тогда астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на подержанной ракете.
Там экипаж встретился с первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию в ноябре 2020 года.
Джерело: NASA
Фото: NASA