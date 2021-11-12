Космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX прибыл к Международной космической станции. Видео встречи с коллегами на МКС опубликовало агентство NASA.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station! After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj — NASA (@NASA) November 12, 2021

Корабль состыковался со станцией в 01.34 по киевскому времени, через 21,5 ч. после старта.

Экипаж Crew Dragon-3 в составе трех астронавтов NASA – Раджа Чари, Тома Маршбернта и Кайлы Бэррон, а также астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера – присоединился к трем астронавтам, которые уже находились на МКС.

Таким образом Экспедиция 66 теперь полностью укомплектована.

Экипаж Crew Dragon-3 отправился на МКС всего через два дня после возвращения оттуда Crew-2. Последний успешно спустился у побережья Пенсаколы, что в штате Флорида, 9 ноября.

На Международной космической станции экипаж Crew-2 находился с 24 апреля.

Тогда астронавты впервые полетели в капсуле многоразового использования и на “подержанной” ракете.

Там экипаж встретился с первой миссией Dragon, которая отправилась на станцию в ноябре 2020 года.

Источник: NASA

Фото: Space X