14 ноября королева Великобритании Елизавета II посетит воскресную службу памяти в Кенотафе в Лондоне. Эту информацию подтвердили в Букингемском дворце.

Это будет ее первый публичный выход после нескольких недель перерыва. Отдохнуть до середины ноября монарху рекомендовали врачи по результатам медицинского осмотра в больнице.

Во дворце сообщили, что 95-летняя королева будет смотреть на службу с балкона здания Уайтхолл, как и в предыдущие годы.

Венок от ее имени возложит принц Чарльз, как и делал это с 2017 года.

Однако королева, прислушиваясь к недавним советам врачей, не будет посещать Генеральный синод церкви Англии в Вестминстерском аббатстве на следующей неделе.

Это будет первое воскресенье памяти для королевы после смерти ее мужа, герцога Эдинбургского, принца Филиппа в апреле.

20 октября королеву Великобритании впервые за восемь лет оставили на ночь в больнице после медицинского осмотра.

По рекомендации врачей монарх даже отменила официальный визит в Северную Ирландию.

Ряд государственных обязанностей Елизавета II выполняла с помощью видеосвязи. Таким образом она провела, в частности, заседание тайного совета с министрами правительства.

Не присутствовала королева и на климатической конференции ООН в Глазго (COP26), которая стартовала 31 октября. Для мировых лидеров монарх записала видеообращение.