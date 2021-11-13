Польша планирует оградить границу с Беларусью стеной – глава МВД

Польша намерена усилить безопасность на границе с Белоруссией, отгородив ее стеной до конца первой половины 2022 года. Об этом заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

По его словам, правительство планирует установить стену длинной в 180 км и высоту около 5,5 м. Ограду хотят установить до конца первого полугодия следующего года.

– Вдоль реки Буг мы используем системы безопасности другого типа, – отметил глава МВД Польши.

Министр рассказал, что границу с Беларусью охраняют более 19 тыс. граждан Польши (среди них — 13 тыс. военных, 4,5 тыс. пограничников и 2 тыс. правоохранителей).

По мнению Каминского, на границе проходят постоянные провокации, однако службы Польши имеют хорошую подготовку для стабилизации ситуации. Количество мигрантов становится больше, нелегалы ​​находятся под контролем белорусских силовиков.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась около недели назад, когда к ней подошло большое количество мигрантов из других стран, которые намерены добраться до государств-членов Европейского Союза.

Это спровоцировало миграционный кризис, который пытаются стабилизировать польские пограничники. Представители правительства назвали эту ситуацию самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Ряд стран мира обвинили Белоруссию в организации потоков нелегальных мигрантов, назвав это гибридной войной.