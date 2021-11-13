Власти немецкого Мюнхена выступили с предложением принять мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе. Об этом сообщил польский телеканал Polsat.

— Мы больше не можем смотреть, как люди остаются на границе ЕС без перспектив и неопределенности. Для столицы Баварии спасение человеческих жизней имеет самый высокий приоритет, — говорится в заявлении городских властей Мюнхена.

Там добавили, что они предлагают принять у себя “без лишней бюрократии” людей, застрявших на границе, и “обеспечить им доступ к соответствующим процедурам, касающимся получения убежища”.

Власти Мюнхена полагают, что мигрантов можно было бы принять в рамках региональных и государственных программ.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока.

В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что она создала хаос вблизи границ ЕС, поскольку не пускает вспять нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся попасть в Евросоюз, но получающих отказ. Страны Балтии и Польша обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Из-за миграционного кризиса на украинской границе с Беларусью в МВД сообщили, что усилят охрану: привлекут 8,5 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, Нацгвардии и полицейских.

Источник: Polsat