В NASA осудили Россию за испытание противоспутникового оружия

Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты, уничтожившей старый советский космический аппарат, может поставить под угрозу работу Международной космической станции (МКС).

Накануне команда МКС сообщила о признаках взрыва спутника, который может создать достаточное количество обломков, чтобы создать угрозу для станции.

– Сегодня из-за обломков, образованных в результате разрушительного российского противоспутникового испытания (ASAT), астронавты и космонавты МКС приняли чрезвычайные меры для безопасности, – заявил Нельсон.

Экипаж разбудили и приказали закрыть люки радиальных модулей на станции, включая Колумбус, Кибо, Постоянный многоцелевой модуль, расширяющийся модуль деятельности Бигелоу и воздушный шлюз Quest Joint. Люки между американским и российским сегментами остаются открытыми.

Дополнительная мера пресечения для укрытия экипажа была применена за два прохода вблизи облака мусора.

Члены экипажа вошли на свой космический корабль утром и оставались там примерно до четырех часов утра.

По мнению Нельсона, действия российской стороны угрожают китайской космической станции и тайконавтам на борту.

— Как и секретарь Блинкен, я возмущен этим безответственным и дестабилизирующим действием. С долгой и многолетней историей полетов человека в космос невозможно представить, чтобы Россия поставила под угрозу не только американских и международных астронавтов-партнеров на МКС, но и их собственных космонавтов. Их действия безрассудны и опасны, угрожая также китайской космической станции и тайконавтам на борту, — добавил он.

Все страны должны быть ответственными — предотвращать целенаправленное образование космического мусора от ASAT и способствовать безопасности космической среды.

– NASA продолжит мониторинг обломков в ближайшие дни и позже, чтобы обеспечить безопасность нашего экипажа на орбите, – заявил директор NASA.

В начале этого месяца Международная космическая станция превысила свой 21-летний этап непрерывного присутствия человека, предоставляя возможности для уникальных исследований и технологических демонстраций, которые помогают подготовиться к длительным миссиям на Луну и Марс, а также улучшают жизнь на Земле.

За это время 249 человек из 19 стран посетили орбитальную лабораторию, где было проведено почти три тысячи исследований в 108 странах и регионах.