Ситуация в Херсонской области демонстрирует четкий переход российских войск к тактике комплексного истощения региона. Систематические удары авиабомбами и дронами по критической инфраструктуре сочетаются со “свободной охотой” дронов на гражданских.

Массированные обстрелы 10 и 11 августа повлекли масштабные перебои со светом и водой в областном центре, а увеличение количества жертв среди мирного населения и активное применение беспилотников заставляют расширять зоны принудительной эвакуации.

Ситуация в Херсонской области сегодня

В Херсоне зафиксированы перебои с поставками электричества и воды из-за последовательных российских атак по критической инфраструктуре города. Ситуация в Херсоне сейчас остается сложной, а специалисты устраняют последствия.

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Вечером 10 августа российские войска нанесли авиаудары по объекту критической инфраструктуры Херсонской общины. В результате обстрела перебои со светом и водой возникли по всему городу. Центральный, Днепровский и Корабельный районы оказались частично обесточенными.

Утром 11 августа РФ снова нанесла удар по критической инфраструктуре, на этот раз использовав ударные дроны. Атака принесла дополнительные повреждения и новые частичные перебои с электроснабжением в Херсоне.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и готовят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и возобновить предоставление базовых услуг горожанам.

Ситуация в Херсоне и области

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередную серию ударов по региону, из-за чего ситуация с обстрелами в Херсоне и окрестных населенных пунктах остается крайне напряженной. Под огнем авиации, артиллерии и беспилотников оказались шесть населенных пунктов: Херсон, Антоновка, Садовое, Камышаны, Приозерное и Зеленовка.

В Херсонской общине наблюдается очень высокий уровень активности вражеских беспилотников разного типа – от разведывательных и FPV до дронов-минировщиков.

В результате российских обстрелов повреждены частные и многоэтажные дома, объекты инфраструктуры, предприятие, госучреждение, общежитие, магазин и гражданские автомобили. Из-за вражеских ударов в Херсонской общине ранены девять людей (среди них один ребенок), еще один человек погиб.

Объясняя, что происходит в Херсоне и где находится наибольшая опасность, руководитель ГВА Ярослав Шанько перечислил наиболее опасные локации. Среди них – Ковш, морпорт и речпорт, Житлоселище, машиностроительный завод, Забалка, Военка, Днепровский район, Стеклотара, ХГУ, микрорайон Корабел, Салют, Таврический, улицы Рабочая и Черноморская, а также Антоновка.

Учитывая угрозы, сложной остается общая ситуация в Херсоне и области, поскольку оккупанты усиливают “свободную охоту” на автотранспорт с помощью дронов на оптоволоконном управлении.

Под особым прицелом – машины, похожие на транспорт Сил обороны, а также места скопления авто возле супермаркетов, рынков и АЗС. Все эти риски ежедневно вынуждены учитывать люди, остающиеся в Херсоне, поэтому горожанам рекомендуют реагировать на угрозы.

9 августа в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации. Там действует запрет на въезд семей с детьми из-за угрозы их жизни.

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