Армения и Азербайджан возобновили обстрелы и обвиняют друг друга в провокациях

Армения и Азербайджан сообщили об обострении ситуации и возобновлении боев за спорные территории. Обе страны обвинили друг друга в провокациях.

Информация о небольших столкновениях между сторонами поступает уже два дня подряд. Распространялись также сообщения о том, что азербайджанские войска продвинулись вперед, но в Минобороны Армении это опровергли.

16 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные зашли на территорию страны на одном из восточных участков границы. Он сообщил, что должность министра обороны вместо Аршака Карапетяна займет Сурен Папикян.

Впоследствии появилось заявление Совбеза, в котором говорится, что накануне четыре позиции армянских военных оказались в окружении. После переговоров азербайджанские военные и техника якобы вышли из этой территории, но так же пришлось вывести своих военных Армении. В заявлении пишут также, что на этом участке “остаются подразделения ВС Азербайджана, которые вторглись на территорию Армении еще в мае”.

Представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ заявила, что азербайджанские военные “выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории Азербайджана”.

В течение дня минобороны обеих стран опубликовали заявления, в котором обвиняют друг друга в провокациях.

Заявления Армении

В Минобороны Армении сообщили, что ведутся локальные бои, во время которых военные Азербайджана используют артиллерию, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра.

Ереван обвинил Баку в масштабной кампании по дезинформации.

— Сегодня, во второй половине дня, перед фактическим нападением, Министерство обороны Азербайджана распространило сообщение о том, что подразделения Вооруженных сил РА якобы обстреляли азербайджанские позиции сразу в нескольких направлениях на армяно-азербайджанской границе 15 и 16 ноября.

В сообщении Минобороны Армении в 15.00 от 16 ноября говорится, что “противник терпит большие потери бронетехники и живой силы”.

Информация о пострадавших и раненых с армянской стороны уточняется. Пока известно о четырех раненых.

Заявления Азербайджана

В Минобороны Азербайджану сообщили о возобновлении обстрелов и провокации со стороны Армении в направлении Кяльбаджарского района, граничащего с Нагорным Карабахом.

По словам официального Баку, вооруженные силы Армении начали обстрелы с полудня 13 ноября с позиций в населенном пункте Йухары Шорджа Баскеркечярского района.

16 ноября, по состоянию на 16:30 Минобороны Азербайджана сообщили, что отразили контратаку подразделений ВС Армении. Там пишут, что армянские военные “в страхе и смятении покидают свои позиции, а среди личного состава властвует паника”.

В своем заявлении они отмечают, что боевая техника противника выведена из строя и находится под прицелом азербайджанских военных.

Это первое серьезное обострение с середины лета 2021 года.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже не одно десятилетие. Этот регион, в котором проживает много этнических армян, во времена СССР входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого столетия армянские силы при поддержке Еревана взяли под контроль Нагорный Карабах. С этого момента началось активное противостояние между Арменией и Азербайджаном.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начались масштабные противостояния между Азербайджаном и Арменией. Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли позиции их армии. В ответ премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что атаку начали азербайджанские военные.

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В начале октября стороны договорились о прекращении огня, которое начало действовать 10 октября.

В ночь на 10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Азербайджана Ильхам Алиев и РФ Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая длилась полтора месяца.

Источник: Радио Азатутюн, Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана