В ночь на 3 ноября и утром российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

На утро самая сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.

Ситуация в энергосистеме Украины 3 ноября 2026 года

Под ударами оказались объекты в десяти областях. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.

По его словам, российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.

Враг применил ракеты и беспилотники для ударов по электростанциям, теплоэлектроцентралям, а также подстанциям, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии.

Только за минувшие сутки российские войска более 20 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В некоторых регионах атаки к утру еще продолжались.

Россия массированно атаковала три ТЭС ДТЭК, в результате чего станции прекратили генерацию электроэнергии.

Самая сложная ситуация с электроснабжением — в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Там зафиксированы значительные повреждения энергетических объектов, из-за чего усложнена передача электроэнергии потребителям.

Из-за повреждений энергетического оборудования и падения напряжения в высоковольтных сетях аварийные отключения электроэнергии применяют в Киеве и шести областях:

Киевской;

Полтавской;

Сумской;

Черниговской;

Черкасской;

Харьковской.

В Минэнерго предупреждают, что в течение суток ситуация в энергосистеме может изменяться.

В то же время в большинстве областей Украины действуют ограничения потребления электроэнергии. Они необходимы для поддержки баланса и стабильной работы энергосистемы.

На поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Источник : Минэнергетики

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