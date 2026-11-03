РФ атаковала энергообъекты в 10 областях: где сложнее всего со светом
- Российские войска ночью и утром 3 ноября осуществили масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
- Из-за повреждения электростанций и подстанций в ряде регионов возникли серьезные проблемы с электроснабжением.
- В Министерстве энергетики рассказали, где ситуация наиболее сложная и какие ограничения ввели для потребителей.
В ночь на 3 ноября и утром российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
На утро самая сложная ситуация с электроснабжением в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.
Ситуация в энергосистеме Украины 3 ноября 2026 года
Под ударами оказались объекты в десяти областях. В ряде регионов введены аварийные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов во время брифинга по ситуации в энергосистеме.
По его словам, российские войска атаковали энергетические объекты в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Ровенской, Одесской, Черниговской, Черновицкой, Хмельницкой и Харьковской областях.
Враг применил ракеты и беспилотники для ударов по электростанциям, теплоэлектроцентралям, а также подстанциям, обеспечивающим передачу и распределение электроэнергии.
Только за минувшие сутки российские войска более 20 раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В некоторых регионах атаки к утру еще продолжались.
Россия массированно атаковала три ТЭС ДТЭК, в результате чего станции прекратили генерацию электроэнергии.
Самая сложная ситуация с электроснабжением — в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях. Там зафиксированы значительные повреждения энергетических объектов, из-за чего усложнена передача электроэнергии потребителям.
Из-за повреждений энергетического оборудования и падения напряжения в высоковольтных сетях аварийные отключения электроэнергии применяют в Киеве и шести областях:
- Киевской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Черкасской;
- Харьковской.
В Минэнерго предупреждают, что в течение суток ситуация в энергосистеме может изменяться.
В то же время в большинстве областей Украины действуют ограничения потребления электроэнергии. Они необходимы для поддержки баланса и стабильной работы энергосистемы.
На поврежденных объектах продолжаются аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. Ремонтные бригады работают круглосуточно.