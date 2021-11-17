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Мигранты в сопровождении белорусских силовиков покидают лагерь на границе с Польшей

Мария Степанюк редактор ленты
Польський кордон, мігранти, нелегали

Сотни мигрантов возле КПП Брузги — Кузьница на польско-белорусской границе покидают лагерь и движутся в неизвестном направлении в сопровождении белорусских силовиков. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

— Мы наблюдаем, как находившиеся на белорусской стороне иностранцы у пограничного КПП Брузги собирают вещи и покидают лагерь. Под наблюдением белорусских служб они переезжают в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Заместитель главы МВД Польши Мацей Васик рассказал, что получил информацию о том, что мигрантов перевозят по указанию самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Для этого на границу отправили автобусы.

По словам пресс-секретаря пограничной службы Анны Михальской, некоторые нелегалы ​​забирают с собой бревна, с которыми пытались ломать забор из колючей проволоки.

В ночь на 16 ноября большая группа мигрантов предприняла попытку прорыва польской границы со стороны Беларуси, но польские военные отразили эту атаку.

Утром того же дня агрессивно настроенные нелегалы ​​бросали в милицию камни и пытались сломать ограждение. В ответ польские правоохранители применили слезоточивый газ и водомет.

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Министерство обороны Польши позже сообщило, что белорусские силовики предоставили нелегалам свето-шумовые гранаты, которые они начали бросать в польских пограничников.

Фото: Straż Graniczna

Источник: Straż Graniczna, PAP

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