Необходимо срочно принять закон: Ярош предлагает открывать огонь по нарушителям границы

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Дмитрий Ярош на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе выступил за применение оружия в отношении нарушителей украинской границы.

Об этом экс-лидер Правого сектора написал в Facebook.

Ярош отметил также необходимость принятия закона об уголовной ответственности за пересечение госграницы.

— Я считаю, что в сложившейся ситуации необходимо срочно принять закон Об уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Украинские пограничники, полиция, Национальная гвардия должны иметь право на применение всех без исключения средств огневого и другого поражения по нарушителям. Во время войны за независимость, долой псевдотолерантность и псевдодемократию! Да здравствует Украинское самостоятельное соборное государство, — написал он.

14 ноября глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация на границе обострится.

Ранее во время рабочего визита в Волынскую область Монастырский рассказал, что границу Украины с Беларусью дополнительно будут защищать 8,5 тыс. военнослужащих пограничной службы, Национальной гвардии и полицейских.

Министр отметил, что для комплексного решения проблемы есть только один выход – строительство надежной современной интеллектуальной границы.

2 ноября Дмитрий Ярош был назначен советником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Дмитрий Ярош

Источник: Дмитрий Ярош