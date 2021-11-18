Может отвлекать внимание от новых атак на Украину: Моравецкий о кризисе мигрантов

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе Европе грозит наплыв сотен тысяч и миллионов мигрантов. Кроме того, это может быть средством для отвлечения внимания от подготовки новых атак на Украину.

Об этом в интервью сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Ясно одно: если мы не в состоянии удержать тысячи иммигрантов, то вскоре сотни тысяч, миллионы будут направляться в Европу. Если мы решительно не защитим наши границы в Европе, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются попасть в Европу, особенно в Германию.

На вопрос, может ли миграционный кризис, возникший на белорусско-польской границе, угрожать войной, Моравецкий ответил, что ничего не стоит исключать.

По его мнению, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин таким образом пытаются дестабилизировать Запад. Также он предположил, что миграционный кризис может преследовать цель отвлечь внимание от подготовки новых атак на Украину.

— Возможно также, что кризис на границе преследует цель лишь отвлечь внимание от новых военных атак, которые Путин готовит в Украине.

Тем не менее, премьер-министр Польши надеется, что благодаря международному давлению наплыв мигрантов остановится, а ЕС будет способствовать возвращению этих граждан домой.

Матеуш Моравецкий также признал, что политика экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении беженцев была провальной.

Политик высказался и по поводу скандального российского газопровода Северный поток-2. Моравецкий заявил, что его нужно остановить, и он намерен обсудить это с новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

Напомним, 16 ноября ситуация с мигрантами на польской границе обострилась. Нелегалы ​​начали ломать забор, бросать камни и светло-шумовые гранаты в польских пограничников. Их пришлось успокаивать с помощью водомета.

17 ноября мигранты начали массово покидать лагерь, который они разбили возле пропускных пунктов. Их сопровождали белорусские силовики. На утро 18 ноября некоторые иностранцы все еще находятся возле КПП Брузги-Кузница.

Читайте: Есть три сценария: чем может закончиться миграционный кризис и грозит ли он Украине