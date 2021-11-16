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Есть три сценария: чем может закончиться миграционный кризис и грозит ли он Украине

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент Александр Мусиенко Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат
Есть три сценария: чем может закончиться миграционный кризис и грозит ли он Украине

Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе потрясла не только Польшу, но и весь Европейский Союз. Страны опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года.

Это была настоящая гуманитарная катастрофа, вызванная массовым наплывом мигрантов в Европу из охваченных войнами стран Африки и Ближнего Востока.

Хотя европейские лидеры убеждены, что нынешний миграционный кризис искусственно создан самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но проблема от этого меньше не становится.

Украина имеет с Беларусью 1084 км общей границы, поэтому тоже обеспокоена происходящим. Тема мигрантов стала даже одной из главных, вынесенных на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября.

Может ли миграционный кризис затронуть Украину, как мы готовимся к разным сценариям развития событий и связано ли наращивание российских войск возле украинской границы с ситуацией с мигрантами — читайте в материале.

С чего все началось

8 ноября колонна мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки (большинство из них являются выходцами из Ирака и Сирии) направилась со стороны Беларуси к пограничному переходу с Польшей Брузги – Кузница. Их сопровождали белорусские силовики.

Мигранты пытались прорвать границу, после чего польские власти привели в готовность войска территориальной обороны. 9 ноября Польша вообще перекрыла грузовое и пассажирское движение в обоих направлениях на пограничном переходе в Кузнице.

Позже польские СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что две большие группы мигрантов попали на территорию Польши из Беларуси. Часть людей успели вернуть к линии границы, остальных ищут.

По информации польских служб, мигранты получают еду от белорусов и постоянно находятся под их наблюдением. Живут желающие попасть в Польшу вдоль границы в палатках. Вечером, чтобы согреться, разжигают костры.

На границе со стороны Беларуси в палаточных городках сейчас находятся как минимум 3 тыс. мигрантов. Среди них много женщин и детей.

Ситуация осложнилась тем, что мигрантам на границе не хватает еды, воды, в палаточных городках антисанитария, а из-за минусовой температуры ночью некоторых людей даже находят с переохлаждениями.

Позиция Беларуси и западных стран

Еще в конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил ЕС, что его страна больше не будет препятствовать въезду мигрантов в Европу. Такое заявление он сделал в ответ на усиление западных санкций в отношении Минска.

В определенной степени оно и стало основанием полагать, что самопровозглашенный президент Беларуси искусственно создал миграционный кризис, поскольку ему, мягко говоря, не нравится, что ЕС поддерживает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и право белорусов на честные выборы.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов на польско-белорусской границе.

2 октября сейм Польши согласился продлить чрезвычайное положение на 60 дней в приграничных районах на фоне миграционного кризиса.

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После обострения ситуации 8 ноября пограничный комитет Беларуси обвинил Польшу в психологическом давлении на нелегалов из-за привлечения авиации и применения слезоточивого газа.

Якобы мигранты до этого вели себя спокойно, но в ответ на применение специальных средств “перешли к более решительным действиям”. На такой шаг отчаяния беженцев побудили якобы безразличие и “бесчеловечное отношение польской власти”.

Министерство национальной обороны Польши сразу же опровергло такую ​​позицию Беларуси, обнародовав видео, на котором видно, как группа мигрантов провоцирует польских пограничников и бросает в их сторону бутылки и ветки.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна стала целью гибридной атаки, которой руководит КГБ Беларуси. По его словам, Лукашенко грубо использует мигрантов с Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе.

По мнению Дуды, это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в Беларуси, репрессиями граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человека.

Между тем в Литве и Латвии началось строительство забора на границе с Беларусью для предотвращения потока нелегальных мигрантов из этой страны.

Они обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как гибридного оружия против Евросоюза и создании миграционного кризиса.

Эстония уже готовится укрепить границу из-за кризиса с мигрантами, которых пытается экспортировать Беларусь. Страна не граничит с Беларусью, но видит угрозу, что мигранты могут проникнуть через территорию России.

НАТО также осудило Беларусь за искусственно созданный миграционный кризис. В Североатлантическом альянсе заявили, что такие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей, и пообещали сохранять бдительность по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций.

Новые санкции ЕС

Совет ЕС расширил список критериев, по которым могут вводиться санкции в отношении Беларуси. К ним добавили инструментализацию мигрантов.

Теперь Евросоюз сможет вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, организующих или помогающих деятельности режима Лукашенко в содействии незаконному пересечению внешних границ ЕС.

Следующим шагом станет принятие еще одного пакета ограничений против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что в список попадут авиакомпании, турфирмы и чиновники, причастные к перевозке мигрантов на границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, которые являются членами ЕС и Шенгенской зоны.

Представительница Белого дома Джен Псаки сообщила, что США сотрудничают с Евросоюзом в подготовке санкционного пакета против Беларуси в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Также Штаты призывают Россию повлиять на Беларусь для урегулирования ситуации.

Как к возможным угрозам готовится Украина

Конечной целью для мигрантов является Германия. Польшу они хотят использовать только как средство попасть в ЕС. Но в этой ситуации Украина готовится к любым сценариям.

Так, глава МВД Денис Монастырский заявил, что границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих.

По его словам, эта мощная группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, 3,5 тыс. – Национальной гвардии и 2 тыс. – Нацполиции.

Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу.

По словам Дениса Монастырского, в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, также могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация на границе обострится.

Денис Монастирський

Министр внутренних дел Денис Монастырский

Кроме того, в ближайшее время к охране безопасности на границе будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений и быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов.

В целом глава МВД успокоил, что прямой угрозы для миграционного кризиса на границе Украины нет. Но мы готовы к любым сценариям.

Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является очередной российской спецоперацией. По его мнению, она проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе.

Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV говорит: если рассматривать угрозы для Украины в том контексте, что нас может постигнуть подобная ситуация, сложившаяся сейчас на польско-белорусской границе, то они очень сомнительны.

Но можно предположить, что некоторые отдельные группы мигрантов могут отколоться и направится по маршруту в нашу страну.

– В этой ситуации риски для нас заключаются не в том, что мигранты могут попасть в Украину. Для нас риски составляет то, что потом может начаться на западной границе. Поскольку мигранты все равно будут стремиться попасть в страны ЕС. А это уже может вызвать напряжение в отношениях с нашими соседями – Польшей, Словакией, Венгрией на западных границах, – объясняет эксперт.

Как будет действовать Украина, если мигранты попадут на нашу территорию

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко объяснил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года.

Это означает, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с белорусской или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. Та сторона, с которой мигранты прибыли, обязана будет их принять.

По словам Шевченко, сейчас по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Беларусью такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться все равно нужно.

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Ситуация с войсками РФ на границе и миграционный кризис

Комментируя миграционный кризис, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отвлекают внимание от действий России на границе с Украиной.

Такое мнение он выразил из-за того, что еще в начале ноября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия возобновила наращивание военных сил возле украинской границы. Об этом свидетельствовали видео в социальных сетях, на которых российские военные поезда перемещают большое количество техники.

В Минобороны Украины опровергали информацию СМИ относительно дополнительного перебрасывания войск РФ, вооружения и военной техники к границе.

Позже президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал СМИ не создавать панику. Он отметил, что обстрелы, скопления и перемещения войск наблюдаются на фронте восьмой год подряд. Поэтому психологическое давление России на нас давно не действует.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes сообщило, что Россия перебрасывает все больше танков к границе с Украиной.

В частности, речь идет о боевых танках Т-80У, которые используются при непосредственном столкновении с противником.

По информации агентства, Россия перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию ​​в Воронежской области. Похоже, что они направлялись на полигон Погоново.

Он расположен примерно в 250 км от границы Украины. Именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска, что вызвало беспокойство Запада.

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15 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО видит увеличение концентрации военных частей России возле границ Украины.

Поэтому, по его словам, сейчас нужно оставаться бдительными и внимательно наблюдать за ситуацией. Генсек не смог говорить подробно о результатах разведданных. Но, по его словам, возле украинской границы с Россией фиксируется увеличение напряжения.

Политический эксперт Александр Мусиенко, комментируя слова Блинкена, обращает внимание на то, что Россия ведет войну против Украины разными силами и средствами, используя много методов, среди которых информационные, информационно-психологические, военные, экономические и многие другие.

– Как способ отвлечения внимания может использоваться и эта ситуация с мигрантами. Думаю, в США это понимают и поэтому предупреждают. Но в целом я думаю, что Россия и Беларусь будут сейчас торговаться с европейцами за определенные уступки, возможно, за отмену одного из пакетов санкций или выделение помощи белорусам.

Это будет их основная цель. Но косвенно это может использоваться и для того, чтобы проводить такие отвлекающие маневры, — говорит эксперт.

Пути решения миграционного кризиса

По мнению Александра Мусиенко, есть три разных сценария того, как может развиваться ситуация. Первый из них заключается в том, что все остается без изменений. Но это может потенциально привести к росту противостояния, провокаций, еще больших столкновений на границе и неблагоприятной гуманитарной ситуации.

— Второй сценарий и, по-моему, наиболее реальный заключается в том, что этих мигрантов все же пропустят в Германию и дальше в ЕС. Я оцениваю этот сценарий как наиболее вероятный. Недаром Ангела Меркель (исполняющая обязанности канцлера Германии, — Ред.) уже пообщалась с Путиным (президентом РФ, — Ред.) и Лукашенко, — объясняет эксперт.

Не исключает Александр Мусиенко и третий вариант развития событий, предусматривающий, что мигранты могут остаться в Беларуси или их могут отправить в страны, откуда те прибыли. Но он достаточно маловероятен.

Между тем мигранты на границе остаются пешками в партии геополитической шахматной игры, пока РФ и Беларусь с одной стороны и ЕС с другой думают, какой ход будет следующим.

Фото: УНИАН, Getty Images

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