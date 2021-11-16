Ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе потрясла не только Польшу, но и весь Европейский Союз. Страны опасаются повторения миграционного кризиса 2015 года.

Это была настоящая гуманитарная катастрофа, вызванная массовым наплывом мигрантов в Европу из охваченных войнами стран Африки и Ближнего Востока.

Хотя европейские лидеры убеждены, что нынешний миграционный кризис искусственно создан самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но проблема от этого меньше не становится.

Украина имеет с Беларусью 1084 км общей границы, поэтому тоже обеспокоена происходящим. Тема мигрантов стала даже одной из главных, вынесенных на обсуждение Совета национальной безопасности и обороны 10 ноября.

Может ли миграционный кризис затронуть Украину, как мы готовимся к разным сценариям развития событий и связано ли наращивание российских войск возле украинской границы с ситуацией с мигрантами — читайте в материале.

С чего все началось

8 ноября колонна мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки (большинство из них являются выходцами из Ирака и Сирии) направилась со стороны Беларуси к пограничному переходу с Польшей Брузги – Кузница. Их сопровождали белорусские силовики.

Мигранты пытались прорвать границу, после чего польские власти привели в готовность войска территориальной обороны. 9 ноября Польша вообще перекрыла грузовое и пассажирское движение в обоих направлениях на пограничном переходе в Кузнице.

Позже польские СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что две большие группы мигрантов попали на территорию Польши из Беларуси. Часть людей успели вернуть к линии границы, остальных ищут.

По информации польских служб, мигранты получают еду от белорусов и постоянно находятся под их наблюдением. Живут желающие попасть в Польшу вдоль границы в палатках. Вечером, чтобы согреться, разжигают костры.

На границе со стороны Беларуси в палаточных городках сейчас находятся как минимум 3 тыс. мигрантов. Среди них много женщин и детей.

Ситуация осложнилась тем, что мигрантам на границе не хватает еды, воды, в палаточных городках антисанитария, а из-за минусовой температуры ночью некоторых людей даже находят с переохлаждениями.

Позиция Беларуси и западных стран

Еще в конце мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил ЕС, что его страна больше не будет препятствовать въезду мигрантов в Европу. Такое заявление он сделал в ответ на усиление западных санкций в отношении Минска.

В определенной степени оно и стало основанием полагать, что самопровозглашенный президент Беларуси искусственно создал миграционный кризис, поскольку ему, мягко говоря, не нравится, что ЕС поддерживает лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую и право белорусов на честные выборы.

2 сентября президент Польши Анджей Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за большого количества мигрантов на польско-белорусской границе.

2 октября сейм Польши согласился продлить чрезвычайное положение на 60 дней в приграничных районах на фоне миграционного кризиса.

После обострения ситуации 8 ноября пограничный комитет Беларуси обвинил Польшу в психологическом давлении на нелегалов из-за привлечения авиации и применения слезоточивого газа.

Якобы мигранты до этого вели себя спокойно, но в ответ на применение специальных средств “перешли к более решительным действиям”. На такой шаг отчаяния беженцев побудили якобы безразличие и “бесчеловечное отношение польской власти”.

Министерство национальной обороны Польши сразу же опровергло такую ​​позицию Беларуси, обнародовав видео, на котором видно, как группа мигрантов провоцирует польских пограничников и бросает в их сторону бутылки и ветки.

Z takimi sytuacjami codziennie mierzą się polscy żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. Grupa migrantów — młodych mężczyzn — w obecności co najmniej jednego Białorusina zaatakowała dziś nasze posterunki. pic.twitter.com/lNjA7zamIr — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 7, 2021

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна стала целью гибридной атаки, которой руководит КГБ Беларуси. По его словам, Лукашенко грубо использует мигрантов с Ближнего Востока, чтобы дестабилизировать ситуацию в Польше и Европе.

По мнению Дуды, это результат последовательной и запланированной политики режима Лукашенко, который не остановился перед фальсификацией результатов выборов в Беларуси, репрессиями граждан, заключением тысяч представителей оппозиции, очевидным нарушением прав человека.

Между тем в Литве и Латвии началось строительство забора на границе с Беларусью для предотвращения потока нелегальных мигрантов из этой страны.

Они обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как гибридного оружия против Евросоюза и создании миграционного кризиса.

Эстония уже готовится укрепить границу из-за кризиса с мигрантами, которых пытается экспортировать Беларусь. Страна не граничит с Беларусью, но видит угрозу, что мигранты могут проникнуть через территорию России.

НАТО также осудило Беларусь за искусственно созданный миграционный кризис. В Североатлантическом альянсе заявили, что такие действия ставят под угрозу жизнь уязвимых людей, и пообещали сохранять бдительность по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций.

Новые санкции ЕС

Совет ЕС расширил список критериев, по которым могут вводиться санкции в отношении Беларуси. К ним добавили инструментализацию мигрантов.

Теперь Евросоюз сможет вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, организующих или помогающих деятельности режима Лукашенко в содействии незаконному пересечению внешних границ ЕС.

Следующим шагом станет принятие еще одного пакета ограничений против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что в список попадут авиакомпании, турфирмы и чиновники, причастные к перевозке мигрантов на границы Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, которые являются членами ЕС и Шенгенской зоны.

Представительница Белого дома Джен Псаки сообщила, что США сотрудничают с Евросоюзом в подготовке санкционного пакета против Беларуси в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

Также Штаты призывают Россию повлиять на Беларусь для урегулирования ситуации.

Как к возможным угрозам готовится Украина

Конечной целью для мигрантов является Германия. Польшу они хотят использовать только как средство попасть в ЕС. Но в этой ситуации Украина готовится к любым сценариям.

Так, глава МВД Денис Монастырский заявил, что границу Украины с Беларусью будут дополнительно защищать 8,5 тыс. военнослужащих.

По его словам, эта мощная группировка будет состоять из 3 тыс. военнослужащих Государственной пограничной службы, 3,5 тыс. – Национальной гвардии и 2 тыс. – Нацполиции.

Дежурить также будет авиация МВД, в том числе 15 вертолетов, которые обеспечат мобильность и, при необходимости, будут перебрасывать наши силы на границу.

По словам Дениса Монастырского, в ряде областей Украины, граничащих с Беларусью, также могут ввести чрезвычайное положение, если ситуация на границе обострится.

Министр внутренних дел Денис Монастырский

Кроме того, в ближайшее время к охране безопасности на границе будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести обучение по взаимодействию этих подразделений и быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов.

В целом глава МВД успокоил, что прямой угрозы для миграционного кризиса на границе Украины нет. Но мы готовы к любым сценариям.

Со своей стороны, секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является очередной российской спецоперацией. По его мнению, она проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе.

Политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV говорит: если рассматривать угрозы для Украины в том контексте, что нас может постигнуть подобная ситуация, сложившаяся сейчас на польско-белорусской границе, то они очень сомнительны.

Но можно предположить, что некоторые отдельные группы мигрантов могут отколоться и направится по маршруту в нашу страну.

– В этой ситуации риски для нас заключаются не в том, что мигранты могут попасть в Украину. Для нас риски составляет то, что потом может начаться на западной границе. Поскольку мигранты все равно будут стремиться попасть в страны ЕС. А это уже может вызвать напряжение в отношениях с нашими соседями – Польшей, Словакией, Венгрией на западных границах, – объясняет эксперт.

Как будет действовать Украина, если мигранты попадут на нашу территорию

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко объяснил, что между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии с прошлого года.

Это означает, что нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с белорусской или нашей стороны, могут и должны быть выдворены обратно. Та сторона, с которой мигранты прибыли, обязана будет их принять.

По словам Шевченко, сейчас по крайней мере сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Беларусью такой же ситуации, как в Польше. Но готовиться все равно нужно.

Ситуация с войсками РФ на границе и миграционный кризис

Комментируя миграционный кризис, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко отвлекают внимание от действий России на границе с Украиной.

Такое мнение он выразил из-за того, что еще в начале ноября американское издание The Washington Post сообщило, что Россия возобновила наращивание военных сил возле украинской границы. Об этом свидетельствовали видео в социальных сетях, на которых российские военные поезда перемещают большое количество техники.

В Минобороны Украины опровергали информацию СМИ относительно дополнительного перебрасывания войск РФ, вооружения и военной техники к границе.

Позже президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал СМИ не создавать панику. Он отметил, что обстрелы, скопления и перемещения войск наблюдаются на фронте восьмой год подряд. Поэтому психологическое давление России на нас давно не действует.

9 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на британскую военно-разведывательную компанию Janes сообщило, что Россия перебрасывает все больше танков к границе с Украиной.

В частности, речь идет о боевых танках Т-80У, которые используются при непосредственном столкновении с противником.

По информации агентства, Россия перебросила по крайней мере один батальон основных боевых танков Т-80У на железнодорожную станцию ​​в Воронежской области. Похоже, что они направлялись на полигон Погоново.

Он расположен примерно в 250 км от границы Украины. Именно туда весной этого года Россия стягивала дополнительные войска, что вызвало беспокойство Запада.

15 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО видит увеличение концентрации военных частей России возле границ Украины.

Поэтому, по его словам, сейчас нужно оставаться бдительными и внимательно наблюдать за ситуацией. Генсек не смог говорить подробно о результатах разведданных. Но, по его словам, возле украинской границы с Россией фиксируется увеличение напряжения.

Политический эксперт Александр Мусиенко, комментируя слова Блинкена, обращает внимание на то, что Россия ведет войну против Украины разными силами и средствами, используя много методов, среди которых информационные, информационно-психологические, военные, экономические и многие другие.

– Как способ отвлечения внимания может использоваться и эта ситуация с мигрантами. Думаю, в США это понимают и поэтому предупреждают. Но в целом я думаю, что Россия и Беларусь будут сейчас торговаться с европейцами за определенные уступки, возможно, за отмену одного из пакетов санкций или выделение помощи белорусам. Это будет их основная цель. Но косвенно это может использоваться и для того, чтобы проводить такие отвлекающие маневры, — говорит эксперт.

Пути решения миграционного кризиса

По мнению Александра Мусиенко, есть три разных сценария того, как может развиваться ситуация. Первый из них заключается в том, что все остается без изменений. Но это может потенциально привести к росту противостояния, провокаций, еще больших столкновений на границе и неблагоприятной гуманитарной ситуации.

— Второй сценарий и, по-моему, наиболее реальный заключается в том, что этих мигрантов все же пропустят в Германию и дальше в ЕС. Я оцениваю этот сценарий как наиболее вероятный. Недаром Ангела Меркель (исполняющая обязанности канцлера Германии, — Ред.) уже пообщалась с Путиным (президентом РФ, — Ред.) и Лукашенко, — объясняет эксперт.

Не исключает Александр Мусиенко и третий вариант развития событий, предусматривающий, что мигранты могут остаться в Беларуси или их могут отправить в страны, откуда те прибыли. Но он достаточно маловероятен.

Между тем мигранты на границе остаются пешками в партии геополитической шахматной игры, пока РФ и Беларусь с одной стороны и ЕС с другой думают, какой ход будет следующим.