Министерство внутренних дел Великобритании объявило о начале публичного расследования смерти Дон Стерджесс, умершей в 2018 году в результате отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.

— Мы начинаем расследование, чтобы убедиться, что все соответствующие доказательства могут быть рассмотрены, в надежде, что семья Дон Стерджесс получит ответы, в которых она нуждается и заслуживает, — сказала глава МВД Британии Прити Пател.

Стерджесс умерла после того, как ее партнер Чарли Роули подарил ей флакон с нервно-паралитическим веществом Новичок, считая, что это духи. Мужчина нашел флакон в поддельной упаковке для духов в парке и подарил ей.

По данным полиции, российские агенты ГРУ привезли Новичок именно в этом флаконе, а после покушения на экс-агента Сергея Скрипаля выбросили его.

Спасатели обнаружили Роули и Стерджесс без сознания в день инцидента и доставили в ту же больницу Солсбери, где проходили лечение после отравления Новичком бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Лондон утверждает, что за покушением на Скрипалей в марте 2018 года стоит Россия. Британская прокуратура предъявила обвинение трем россиянам в попытке убить Скрипаля и его дочь. Утверждается, что трое мужчин работали на российскую разведку и отправились в Великобританию, чтобы их убить. Кремль свою причастность отрицает.

Нервно-паралитическое вещество Новичок было разработано в Советском Союзе во время холодной войны.

Дело Скрипалей

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нашли Сергея и Юлию Скрипалей без сознания.

После госпитализации и проведения необходимых анализов было установлено, что отец с дочкой пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества Новичок.

В 2018 году британские прокуроры назвали Александра Петрова и Руслана Боширова причастными к отравлению Скрипалей, а также указали, что это офицеры разведки.

В сентябре 2021 года британская полиция впервые назвала имя третьего подозреваемого. Его зовут Денис Сергеев, но он пользовался псевдонимом Сергей Федотов.