Мигранты штурмовали польскую границу сразу в нескольких местах

В ночь на пятницу, 20 ноября, нелегальные мигранты снова попытались штурмовать белорусско-польскую границу.

Нелегалы пытались проникнуть на территорию Польши сразу в нескольких местах, сообщил пресс-центр местной пограничной службы в социальной сети Twitter.

В погранслужбе отметили, что нелегалы вели себя агрессивно, бросали в польских силовиков петарды и камни, а также применяли слезоточивый газ.

Одна из групп состояла из более двухсот мигрантов, в остальных насчитывалось по несколько десятков человек.

Wczoraj na gr. odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что беженцы сменили тактику.

Вместо массированных прорывов они разделились на мелкие группы и пытаются штурмовать границу в нескольких местах одновременно. При этом координируют мигрантов сотрудники белорусских спецслужб.

Блащак подчеркнул, что польским военным нужно готовиться к тому, что ситуация может продлиться еще несколько месяцев.