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Мигранты штурмовали польскую границу сразу в нескольких местах

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Мигранты штурмовали польскую границу сразу в нескольких местах

В ночь на пятницу, 20 ноября, нелегальные мигранты снова попытались штурмовать белорусско-польскую границу.

Нелегалы пытались проникнуть на территорию Польши сразу в нескольких местах, сообщил пресс-центр местной пограничной службы в социальной сети Twitter.

В погранслужбе отметили, что нелегалы вели себя агрессивно, бросали в польских силовиков петарды и камни, а также применяли слезоточивый газ.

Одна из групп состояла из более двухсот мигрантов, в остальных насчитывалось по несколько десятков человек.

В свою очередь министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что беженцы сменили тактику.

Вместо массированных прорывов они разделились на мелкие группы и пытаются штурмовать границу в нескольких местах одновременно. При этом координируют мигрантов сотрудники белорусских спецслужб.

Блащак подчеркнул, что польским военным нужно готовиться к тому, что ситуация может продлиться еще несколько месяцев.

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